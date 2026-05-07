Sheela Kumari: इंजीनियर से शादी...सियासत के साथ निभाई पारिवारिक जिम्मेदारी, सम्राट सरकार में मंत्री बनीं शीला मंडल

Sheela Kumari Profile: बिहार की सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया. इसमें कुल 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली. वहीं, जदयू कोटे से 13 नेता मंत्री बनाए गए, जिसमें एक नाम शीला मंडल का भी है. शीला मंडल ने भी सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री पद की शपथ ली. चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं शीला मांडल, जिन पर जदयू ने दिखाया भरोसा.

दरअसल, मधुबनी जिले के फुलपरास से विधायक शीला मंडल को सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरीं और जीत दर्ज की. इसके बाद साल 2025 के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की.

शीला मंडल का जन्म साल 1970 में हुआ है. वह जदयू की एक प्रमुख महिला नेता हैं. उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा प्राप्त की है. शीला मंडल को साहित्य और कविता लेखन का गहरा शौक है. साल 1991 में एक इंजीनियर से शादी के बाद शीला मंडल ने पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया.

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कितनी संपत्ति है जानिए

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दायर हलफनामे के अनुसार, जदयू विधायक शीला मंडल की कुल संपत्ति करीब 9.5 करोड़ है. शीला मे अपनी वार्षिक आय लगभग 33.5 लाख घोषित की है. जदयू नेता पर करीब 47.6 लाख का कर्ज है.