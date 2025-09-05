Bihar Politics: 'सही दिशा में चल रहे चुनाव को बिगाड़ दिया', कांग्रेस-राजद पर शिवसेना प्रवक्‍ता संजय निरुपम का तीखा प्रहार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2909240
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: 'सही दिशा में चल रहे चुनाव को बिगाड़ दिया', कांग्रेस-राजद पर शिवसेना प्रवक्‍ता संजय निरुपम का तीखा प्रहार

Bihar Politics: शिवसेना प्रवक्‍ता संजय निरुपम ने कांग्रेस और राजद पर तीखा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के सही दिशा में चल रहे चुनाव को बिगाड़ दिया. इसके अलावा संजय निरुपम ने और क्या कुछ कहा है. पढ़िए इस खबर में. 

Edited By:  Shubham Raj|Last Updated: Sep 05, 2025, 12:07 AM IST

Trending Photos

कांग्रेस-राजद पर शिवसेना प्रवक्‍ता संजय निरुपम का तीखा प्रहार
कांग्रेस-राजद पर शिवसेना प्रवक्‍ता संजय निरुपम का तीखा प्रहार

Bihar Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित शब्‍दों के इस्तेमाल को लेकर बिहार में पांच घंटे का बंद बुलाया गया. इस पर शिवसेना प्रवक्‍ता संजय निरुपम ने कांग्रेस और राजद पर तीखा प्रहार किया. शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि बिहार चुनाव का रुझान लगभग तय है, लेकिन कांग्रेस अभी भी स्थिति नहीं समझ पाई, जबकि तेजस्वी यादव को इसका एहसास हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के सही दिशा में चल रहे चुनाव को बिगाड़ दिया.

यह भी पढ़ें: बिहार के चुनावी महाभारत को बिहारी Vs गुजराती बनाने में जुटे लालू और तेजस्वी यादव

कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहना बिहार की महिलाओं को आहत करने वाला कदम था, जिसके कारण बिहार में पांच घंटे का बंद रहा. निरुपम ने कहा कि बिहार का समाज सभ्य और सुसंस्कृत है, जो ऐसी भाषा स्वीकार नहीं करता. अंततः यह गलती कांग्रेस और राजद की साबित हुई है, जिससे चुनाव एनडीए के पक्ष में दिख रहा है. निरुपम ने मराठा आंदोलन को लेकर कहा कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए. उन्होंने बताया कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल अपने समाज के प्रतिनिधियों के साथ मुंबई आए और आमरण उपवास पर बैठ गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार ने उनकी आठ में से छह मांगों को मान लिया, जिसमें मुख्य मांग थी कि हैदराबाद निजाम के गजेटियर को लागू किया जाए, क्योंकि उसमें मराठा समाज के बारे में उल्लेख है कि वे ओबीसी कैटेगरी में आ सकते हैं. सरकार ने यह गजेटियर लागू करते हुए लगभग 8 लाख मराठा युवकों को ओबीसी का प्रमाणपत्र भी दे दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने ध्यान रखा है कि ओबीसी समाज के आरक्षण को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे और मराठा समाज के युवाओं को भी शिक्षा में पर्याप्त कोटा मिले ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और प्रगति कर सकें.

शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने जीएसटी में किए गए सुधार का स्‍वागत किया. उन्‍होंने कहा कि 2017 में जीएसटी लागू होना एक नई व्यवस्था थी और शुरुआत में उसमें खामियां स्वाभाविक थीं. अब आठ साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुधार कर जीएसटी को सरल बनाया है और इसे दो स्लैब पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत में सीमित किया है. उन्होंने कहा कि यह बदलाव व्यापारियों, छोटे और मध्यम वर्ग के लिए राहत देने वाला है. निरुपम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी पहले जीएसटी सुधार की मांग करती थी, अब उसी का विरोध कर रही है.

उन्होंने इसे जनता के हित में बड़ा कदम बताया. कांग्रेस की मांग थी कि जीएसटी व्‍यवस्‍था में सुधार होना चाहिए, अब सुधार का विरोध कर रहे हैं. कई विपक्षी लोगों का कहना है कि यह सुधार हमारे कहने पर किया गया. कांग्रेस को अपने दोहरेपन से बाज आना चाहिए और सुधार का स्‍वागत करना चाहिए. निरुपम ने इसे किसी एक नेता की नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत बताया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सरकार और विपक्ष समाजहित के मुद्दों पर मिलकर काम करें और जनता की आवाज को महत्व दें. यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली पहचान है.

इनपुट- आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Shiv SenaSanjay NirupamBihar politics

Trending news

Shiv Sena
'सही दिशा में चल रहे चुनाव को बिगाड़ दिया', संजय निरुपम का तीखा प्रहार
Khesari Lal Yadav
खेसारी लाल यादव का गाना सोशल मीडिया पर छाया, 10 लाख से ज्यादा व्यूज
Akhtarul Iman
'मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेतृत्व से परहेज', RJD पर बरसे अख्तरुल ईमान
Krishna Allavaru
राहुल गांधी का सुझाव मानते तो लोगों को कठिनाई कम होती : GST पर बोलें कृष्णा अल्लावरु
patna news
डिजिटल सिस्टम की चूक, बुजुर्ग को गलत वाहन का चालान, थमाया गया 1000 रुपये का जुर्माना
bihar chunav 2025
बिहार के चुनावी महाभारत को बिहारी Vs गुजराती बनाने में जुटे लालू और तेजस्वी यादव
BPSC
13 सितंबर को BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा, 1298 पदों के लिए भर्ती
Actress Monalisa News
अभिनेत्री मोनालिसा ने पिता को याद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा इमोशनल नोट
Chirag Paswan
अमर्यादित टिप्पणी को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता : चिराग पासवान
Jamshedpur Crime News
लगातार दूसरे दिन बड़ी वारदात, कारोबारी की आंखों में मिर्च झोंक लूटे 30 लाख
;