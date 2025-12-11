'90 के हीरो 2010 में 22 सीट पर सिमट गए', लालू के करीबी शिवानंद तिवारी तेजस्वी को इतना क्यों सुना रहे?

Shivanand Tiwari on Tejashwi Yadav: आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेहद करीब माने जाने वाले शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर कड़ा हमला बोला है. उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में सारी बातें लिख दी, जो शायद वो बहुत पहले कहना चाहते थे. जन्मदिन की यादों से शुरू हुआ उनका फेसबुक पोस्ट राजनीतिक आलोचना की ओर रूख कर गया और फिर आखिर में यह तेजस्वी यादव पर बड़े सवाल उठाने के साथ खत्म हो गया. इस पोस्ट में शिवानंद तिवारी ने राजनीतिक बातों के अलावा, तेजस्वी के हालिया व्यवहार, चुनावी परिणामों के बाद चुप्पी समेत कई विषयों पर खुलकर लिखा.

शिवानंद तिवारी का पूरा फेसबुक पोस्ट-

उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट में लिखा, 'तेजस्वी यादव के संदर्भ में, जो उनको भेजा. कल यानी 9 दिसंबर को मेरा जन्मदिन था. संयोग ऐसा है कि नौ दिसंबर मेरी प्यारी नतिनी शाएबा के विवाह का भी दिन है. उसका विवाह कर्नाटक के एक नौजवान के साथ हुई है. दोनों को जर्मनी में एक साथ पढ़ते थे और वहीं उनकी दोस्ती हुई. लड़का किस बिरादरी का है इसकी जानकारी मुझे आज तक नहीं है. क्योंकि लड़का इतना अच्छा और भला है कि इसके आगे कभी नजर ही नहीं गई. वह विवाह जमशेदपुर हुआ था. संयोग है कि जिस दिन मेरी नातिन का विवाह हुआ यानी 9 दिसंबर 2021, उसी दिन तेजस्वी यादव का भी विवाह हुआ था. वह विवाह अंतर धार्मिक था. लेकिन उस विवाह के विषय में इससे ज़्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं थी. फोन पर मैंने तेजस्वी को बधाई दी और उसे बताया कि नातिन के विवाह में हूं. आज मेरा जन्मदिन भी है. इसलिए तुम्हारे विवाह का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा.'

उन्होंने लिखा, 'कल मैंने जब अपने नातिन और दामाद को फोन पर बधाई दी तो मुझे तेजस्वी के विवाह की याद आई. हालांकि लालू परिवार से मैं थोड़ा अलग-थलग चल रहा हूं. फिर भी मैंने फोन पर उसे बधाई संदेश भेजा. उसने भी इस हाथ जोड़ने वाली इमोजी के जरिए मुझे जवाब दिया. तेजस्वी, लालू यादव के बेटे हैं, उनके वारिस हैं. बल्कि राष्ट्रीय जनता दल का कमान अब तेजस्वी के ही हाथ में है. पिछले चुनाव में तो घोषित हो गया था कि महागठबंधन के बहुमत में आने पर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बल्कि उल्टा हुआ. जय और पराजय तो किसी भी क्षेत्र में सहज और सामान्य नियम है. लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि हम अपने जय या पराजय को किस रूप में लेते हैं. अगर विजयी पक्ष विजय के बाद अहंकार का प्रदर्शन करता है. पराजित पक्ष को नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो भविष्य में वह अपनी पराजय की गाथा लिख देता है. उसी प्रकार पराजित पक्ष के नेता की भूमिका विजयी पक्ष के नेता के मुकाबले ज्यादा बड़ी हो जाती है. क्योंकि अपने सहयोगियों और समर्थकों के मनोबल को बनाए रखने की जवाबदेही उसको ही निभानी होती है. पराजय के बाद अगर वह मैदान छोड़ देता है तो वह स्वयं ही घोषित कर देता है कि वह भविष्य में मैदान में उतरने की लायकियत उसमें नहीं है.'

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ बदल रही है बिहार की बेटियों का करियर, जानें आखिर कैसे

उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपनी-अपनी विचारधारा के आधार पर अपने पक्ष में जनमत बनाने का प्रयास करते हैं. भले ही उक्त विचारधारा के आधार पर ईमानदारी से आचरण करते हों या नहीं. लेकिन संगठन के बनावट में किन लोगों को कैसी जगह मिलती है. आप किन लोगों को विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा में उम्मीदवार बनाते हैं. यह सब सार्वजनिक है. सबके नजर के सामने है. इन्हीं के आधार पर लोग आपकी विचारधारा का आकलन करते हैं. आपकी पार्टी के साथ जुड़ते या अलग हैं. तेजस्वी को देखना चाहिए कि जिन सिद्धांतों की आप घोषणा कर रहे हैं उसकी छवि विधान परिषद, राज्य सभा में दिखाई देती है या नहीं. समाज का कमज़ोर तबका चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान उसको वहां जगह मिल रही है या नहीं. उनको आप उनको यहाँ जगह नहीं दे रहे हैं तो आप उनके समर्थन की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं!'

शिवानंद तिवारी ने लिखा, 'तेजस्वी को जब पार्टी का नया-नया कमान मिला था उस समय मैंने उसको कहा था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लायक गुरु नहीं हो सकते हैं. क्योंकि 90 में मंडल अभियान और आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद तो 'न भूतो न भविष्यति' जैसा जन समर्थन उनको मिला था. राजनीति में एक नायक जैसी छवि उनकी बन गई थी. मैंने स्वयं देश के कई इलाकों में उनके साथ गया हूं और इसको प्रत्यक्ष देखा है. लेकिन कितनी जल्दी सब कुछ बिखर गया! 90 के हीरो 2010 में 22 सीट पर सिमट गए. विरोधी दल की मान्यता भी नहीं मिली. तुमने तो थोड़ा बेहतर किया है. विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता हो. लेकिन नतीजा के बाद तुम ग़ायब हो गए ! तुम्हें तो अपने सहयोगियों के साथ बैठना था. पार्टी के निचले स्तर तक के साथियों के साथ बैठना था. उनको ढाढ़स देनी थी. ताकि हार के बाद भी उनका मनोबल थोड़ा बहुत क़ायम रहे. लेकिन तुमने तो मैदान ही छोड़ दिया.समता पार्टी के गठन में मेरी मेरी किसी से कम भूमिका नहीं थी. पहले चुनाव में पार्टी महज़ सात सीटों पर ही सिमट गई. लेकिन हमने मैदान नहीं छोड़ा. लेकिन तुम तो दो दिन भी नहीं टिक पाए. अपने सहयोगियों और समर्थकों का मन छोटा कर दिया.'

उन्होंने लिखा, 'वैसे आज कल राजद के राज्य कार्यालय में समीक्षा बैठक चल रही है. मंगनी लाल जी कार्यकर्ताओं के आदमी हैं. कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं. उनकी इज़्जत है. कार्यकर्ता जगता भाई की इज़्ज़त नहीं करते थे. उनसे डरते थे. वे नेता नहीं साहब थे. जैसे साहब लोग मंत्री को वही सुनाते हैं जो उनको अच्छा लगता है. संजय और जगता भाई, दोनों ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी. खूब हरियाली दिखाई. एवज़ में दोनों ने भरपूर हासिल भी कर लिया. तुमको भी वही अच्छा लगता था. सब कुछ लूट जाने के बाद जब सत्य सामने आया तो तुम सामना नहीं कर पाए. मैं तो सलाह दूंगा कि तत्काल वापस लौटो. बिहार में घूमो. नेता की तरह नहीं. बल्कि कार्यकर्ता की तरह. उनसे बराबरी से मिलो. साहब की तरह नहीं. तभी भविष्य बचेगा. याद रखना समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है.'