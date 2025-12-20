Rajniti Prasad passes away: राजनीति प्रसाद के निधन पर शिवानंद तिवारी का भावुक पोस्ट, कहा- उनके साथ मेरा संबंध बहुत पुराना

RJD leader Rajniti Prasad passes away: राजद के पूर्व राज्यसभा सांसद और लालू प्रसाद यादव के करीबी राजनीति प्रसाद ने कल (19 दिसंबर) दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके असामयिक निधन से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है. उनके निधन पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने राजनीति प्रसाद को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है. साथ ही, पोस्ट में उनके साथ के कुछ किस्सों का भी जिक्र किया है.

शिवानंद तिवारी ने पोस्ट में लिखा,'राजनीति प्रसाद दिवंगत हो गये. उनके साथ मेरा संबंध बहुत पुराना रहा है. 74 के जयप्रकाश आंदोलन के शुरुआती दौर में हम लोग साथ ही गिरफ़्तार हुए थे और कुछ दिनों तक फुलवारी शरीफ जेल में साथ रहे. 1970 के आसपास हम लोग संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एक कार्यक्रम में गिरफ़्तार हुए थे और कुछ दिनों तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहे. एक मर्तबा दिल्ली के वीपी हाउस के मालवंकर हॉल में हमलोगों ने इंदिरा गाँधी जी के एक कार्यक्रम में उनके ख़िलाफ़ मुर्दाबाद का नारा लगाया था. उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के समाजवादी नेता मोहन सिंह जी भी मौजूद थे. लेकिन उस अवसर पर सुरक्षाकर्मियों ने हॉल के बाहर निकाल कर हमें रोक दिया था.लेकिन गिरफ़्तार नहीं किया था.'

उन्होंने आगे लिखा, 'वर्ष 2006 में लालू जी ने राजनीति प्रसाद को राज्यसभा का सदस्य बनाया. वे छह वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे. 2008 में मैं भी नीतीश जी की पार्टी की ओर से राज्यसभा में गया. राज्यसभा सदस्यता के दौरान लोकपाल विधेयक से जुड़ी एक घटना आज भी स्मृतियों में अंकित है. उस समय सदन में जो कुछ हुआ, वह भारतीय संसदीय राजनीति के एक विवादास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग के रूप में देखा गया. यह संभवतः 2008 की ही घटना है. राज्यसभा में लोकपाल के गठन के लिए बिल लाया गया था.'

पोस्ट में शिवानंद तिवारी ने लिखा, 'लोकपाल बिल को संसद में लाने का मुख्य उद्देश्य सरकारी तंत्र में उच्च पदों पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाना था. एक ऐसी संस्था बनाना जो प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर सके. लालू जी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियाँ इस बिल के खिलाफ थीं. चर्चा देर तक चली थी. सरकार की ओर से आधी रात के लगभग जब बिल पेश हुआ तो लालू जी राज्यसभा के दर्शक दीर्घा में बैठे थे. बिल जैसे ही पेश हुआ कि राजनीति प्रसाद ने संभवतः मंत्री के हाथ से बिल की प्रति लेकर उसे फाड़ना शुरू कर दिया. बीच बीच में उनकी नजर दर्शक दीर्घा की ओर भी जा रही थी जहाँ लालू जी सदन की कार्यवाही का अवलोकन कर रहे थे.'

उन्होंने आगे लिखा 'बाद में राजनीति प्रसाद ने अपनी सफ़ाई में कहा कि उन्होंने यह स्वतःस्फूर्त किया था. लालू जी के निर्देश पर नहीं. हालांकि राजनीति लालू जी की पार्टी के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के आजीवन अध्यक्ष बने रहे. लेकिन पार्टी की हालत से दुखी थे. राजनीति मधु लिमये जी से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे. अगर वे नहीं होते तो यहाँ कोई मधु जी का स्मरण कराने वाला नहीं होता. स्वास्थ्य कारणों से पटना के एक स्थानीय अस्पताल में उनका निधन हुआ. उनके जाने से एक पुराने साथी और एक स्पष्टवादी व्यक्तित्व का अवसान हुआ है. मैं अपने इस पुराने साथी की स्मृति को सलाम करता हूं. शिवानन्द.'

