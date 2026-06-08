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'4 दिनों से सोया नहीं, मेरी भावनाएं आहत हुईं...', प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट-फूटकर रोए शिवचंद्र राम

Shivchandra Ram: शिवचंद्र राम ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और लालू प्रसाद यादव की विचारधारा और तेजस्वी यादव के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहा, मैं राष्ट्रीय जनता दल में 1990 से रहा हूं. उन लोगों ने सम्मान मुझे दिया, लेकिन मेरे साथ वादाखिलाफी किया गया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 08, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:38 PM IST
'4 दिनों से सोया नहीं, मेरी भावनाएं आहत हुईं...', प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट-फूटकर रोए शिवचंद्र राम
Image Credit: प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट-फूटकर रोए शिवचंद्र राम

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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