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Shivchandra Ram on RJD: राजद के SCST के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राम ने पार्टी के अभी पदों से इस्तीफा दे दिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वह रोने लगे. शिवचंद्र राम ने इस दौरान कहा कि हमारी भावना आहत हुईं है, मैं चार दिनों से सोया नहीं हूं. हमसे राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने वादा किया था कि विधान परिषद में उम्मीदवार बनेंगे. मगर, हमसे वादाखिलाफी किया गया.
उन्होंने बिहार विधान परिषद चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया. शिवचंद्र राम ने कहा कि आगे इस पूरे मामले पर और फैसला लिया जाएगा. उन्होंने ने कहा कि आगे मैं फैसला लूंगा कि क्या करना है.
शिवचंद्र राम ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और लालू प्रसाद यादव की विचारधारा और तेजस्वी यादव के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहा, मैं राष्ट्रीय जनता दल में 1990 से रहा हूं. उन लोगों ने सम्मान मुझे दिया, लेकिन मेरे साथ वादाखिलाफी किया गया है.
शिवचंद्र राम ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उन्हें कई बार आश्वस्त किया गया था कि इस बार एमएलसी चुनाव में मौका दिया जाएगा. मगर, ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया, जिससे न सिर्फ वे आहत हैं, बल्कि पूरे समाज में एक गलत संदेश गया है.