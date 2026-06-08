Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /MLC का टिकट नहीं मिलने के बाद शिवचंद्र राम की तबीयत बिगड़ी, राजद के सभी पदों से दिया था इस्तीफा

MLC का टिकट नहीं मिलने के बाद शिवचंद्र राम की तबीयत बिगड़ी, राजद के सभी पदों से दिया था इस्तीफा

Shivchandra Ram: एमएलसी (MLC) का टिकट नहीं मिलने से आहत पूर्व विधायक शिवचंद्र राम की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. उन्हें इलाज के लिए फौरान इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 08, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:29 PM IST
MLC का टिकट नहीं मिलने के बाद शिवचंद्र राम की तबीयत बिगड़ी, राजद के सभी पदों से दिया था इस्तीफा
Image Credit: MLC का टिकट नहीं मिलने के बाद शिवचंद्र राम की तबीयत बिगड़ी

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MLC का टिकट नहीं मिलने के बाद शिवचंद्र राम की तबीयत बिगड़ी, RJD से दिया था इस्तीफा
Shivchandra Ram38 min ago
2
Bihar Weather51 min ago
3
IPS officers2 hrs ago
4
Bihar News2 hrs ago
5
patna news2 hrs ago