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Shivchandra Ram Health Deteriorated: राजद से बिहार विधान परिषद का टिकट न मिलने से नाराज नेता की तबीयत खराब हो गई है. एमएलसी (MLC) का टिकट नहीं मिलने से आहत पूर्व विधायक शिवचंद्र राम की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. उन्हें इलाज के लिए फौरान इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
ध्यान दीजिएगा कि 8 जून, 2026 दिन सोमवार यानी आज तबीयत बिगड़ने से कुछ ही घंटे पहले शिवचंद्र राम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उन्होंने रोते हुए राजद के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया था.
शिवचंद्र राम ने राजद नेतृत्व पर अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने हुए कहा कि सालों तक पूरी निष्ठा के साथ राजद की सेवा की. मगर, जब सम्मान देने का वक्त आया, तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया. टिकट न मिलने से भावुक पूर्व विधायक ने भरे मन से राजद के सभी प्राथमिक और सांगठनिक पदों से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी.
इस्तीफे के बाद बिगड़ी तबीयत
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही शिवचंद्र राम काफी तनाव में थे. सोमवार की शाम होते-होते अचानक शिवचंद्र राम के सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई, जिसके बाद उनका ब्लड प्रेशर (BP) काफी बढ़ गया. परिजनों और समर्थकों ने आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम शिवचंद्र राम की हालात पर नजर रखे हुए है.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा