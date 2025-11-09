मोतिहारी में शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा, मोदी-नीतीश की तारीफ; NDA की जीत की दी भविष्यवाणी

Shivraj Singh Chauhan: मोतिहारी के कोटवा में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा को केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया है. इस अवसर पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सचिंद्र प्रसाद सिंह के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है और जनता के दिलों में मोदी की छवि गहराई से बसी हुई है.

राजद पर साधा निशाना

शिवराज सिंह चौहान ने सभा में राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद का आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगलराज और डी का मतलब डकैती है. उन्होंने लालू-राबड़ी राज के समय का जिक्र करते हुए बताया कि उस दौर में सड़कों की हालत खराब थी, बिजली के पोल पर तार नहीं थे और महिलाओं की सुरक्षा के मामले में कोई सुनवाई नहीं होती थी. उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की बहुत कमी थी और लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही थीं.

उन्होंने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले बयान पर भी चुटकी ली. शिवराज ने सभा में लोगों से पूछा कि अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़ा है या विदेशी घुसपैठियों के नाम शामिल हैं, तो क्या उन्हें हटाया जाना चाहिए. इससे स्पष्ट होता है कि चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखना कितना जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों से धान एमएसपी पर खरीदा जाएगा

किसानों के लिए उन्होंने बड़ी घोषणाएं भी की है. शिवराज ने कहा कि अब किसानों से धान एमएसपी पर खरीदा जाएगा, जिससे उन्हें सही दाम मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि लालू राज में महिलाओं के खाते में कभी भी पैसा नहीं आया, लेकिन आज की सरकार में महिलाओं के खाते में सीधे लाभ पहुंच रहा है. दीदियां अब लखपति बन रही हैं और आने वाले समय में करोड़पति दीदियां बनने की संभावना है.

सभा में उन्होंने बिहार के विकास की दिशा में एनडीए की नीतियों और योजनाओं का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि बिहार में सड़क, बिजली और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सुधार हुआ है. शिवराज सिंह ने कहा कि जनता को इस बार सही विकल्प चुनना चाहिए ताकि बिहार की जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके.

जनसभा में भारी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की बातों का जोरदार स्वागत किया. इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे हैं. उन्होंने जनता से अपील की कि चुनाव में घर-घर जाकर पार्टी के पक्ष में समर्थन दें और बिहार में विकास की नयी कहानी लिखें.

इनपुट: पंकज कुमार, मोतिहारी