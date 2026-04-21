जदयू विधायक दल के नेता चुने गए श्रवण कुमार, नीतीश कुमार ने लगाई नाम पर मुहर

Bihar News: जदयू की ओर से श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया है. पार्टी ने उनके नाम को औपचारिक तौर पर विधानसभा को भेज दिया था, जिसके बाद विधानसभा की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.
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JDU Politics: बिहार की सियासत में एक फिर बड़ी हलचल देखने को मिली. जब जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू ने बड़ा सांगठनिक फैसला लिया और श्रवण कुमार को आधिकारिक तौर पर विधानसभा में विधायक दल का नेता नियुक्त. जदयू की ओर से श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता नीतीश कुमार की मंजूरी के बाद चुना गया है. अब बिहार विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है.
दरअसल, जदयू के विधायकों ने पहले ही विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए श्रवण कुमार को अधिकृत कर दिया था. इसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी. खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार के नाम को मंजूरी दी, जिसके बाद अब आधिकारिक तौर पर उन्हें जदयू विधायक दल का नेता घोषित कर दिया गया है.
बता दें कि इससे पहले जदयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार थे, जिन्होंने 14 अप्रैल, 2026 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया. अब वह राज्यसभा के सदस्य हैं. इसके बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ली. अब सम्राट चौधरी बिहार के सीएम हैं. वहीं, जदयू से दो डिप्टी सीएम बनाए हैं. जिनमें एक हैं विजेंद्र प्रसाद यादव और दूसरे हैं विजय कुमार चौधरी.
जब नीतीश कुमार सीएम थे, तब भारतीय जनता पार्टी से दो डिप्टी सीएम होते थे. अब यहीं नियम जदयू पर लागू है. बीजेपी का सीएम हैं और जदयू के दो डिप्टी सीएम हैं. हालांकि, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सरकार में शामिल होने को कहा गया था, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा था. मगर, निशांत कुमार मना कर दिया. वह जदयू में रहकर पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं.
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