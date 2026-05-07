Who is Shravan Kumar: कौन हैं श्रवण कुमार, जिन्हें सम्राट चौधरी कैबिनेट में मिली जगह

Shravan Kumar: श्रवण कुमार की राजनीतिक जड़ें 1974 के ऐतिहासिक जेपी आंदोलन में हैं. जब 1994 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी के जरिए एक नई राजनीतिक राह चुनी, तब श्रवण कुमार उन चुनिंदा साथियों में से एक थे.
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Who is Shravan Kumar: श्रवण कुमार का नाम बिहार की सियासत में बड़े अदब से लिया जाता है. जदयू ने पार्टी के विधायक दल का नेता उनको अप्रैल 2026 में बनाया. यह उनके राजनीतिक कद को दिखाता है. वहीं, अब बिहार सरकार में जदयू के कोटे से मंत्री पद की शपथ लेंगे, जो नीतीश कुमार का उन पर अटूट विश्वास का प्रमाण भी है. चलिए जानते हैं कि कौन हैं श्रवण कुमार और कितनी संपत्ति के हैं मालिक?
श्रवण कुमार की राजनीतिक जड़ें 1974 के ऐतिहासिक जेपी आंदोलन में हैं. जब 1994 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी के जरिए एक नई राजनीतिक राह चुनी, तब श्रवण कुमार उन चुनिंदा साथियों में से एक थे. कुर्मी समाज से आने वाले श्रवण कुमार ने खुद को केवल एक जातीय नेता तक सीमित नहीं रखा.
नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से लगातार वह चुनाव जीतते आ रहे हैं. साल 1985 के चुनाव में हार मिली. साल 1995 के बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह नालंदा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं. श्रवण कुमार बिहार सरकार में ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभागों को बखूबी संभाला. जदयू ने पार्टी के विधायक दल का नेता अप्रैल 2026 में श्रवण कुमार को चुना.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दाखिल हलफनामे में श्रवण कुमार ने अपनी कुल संपत्ति 3.60 करोड़ रुपये बताई है. नालंदा से जदयू विधायक श्रवण कुमार की संपत्ति में पिछले कार्यकाल की तुलना में 1.22 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसमें कृषि और गैर-कृषि भूमि शामिल है.