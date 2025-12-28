Advertisement
शादी से लेकर खेल के मैदान तक... श्रेयसी सिंह का बेबाक जवाब, बताया कब करेंगी शादी और क्या है बिहार के युवाओं के लिए बड़ा प्लान

Shreyasi Singh: जमुई विधायक सह बिहार सरकार की खेल एवं आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह का जमुई पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार की नई योजना 'सक्षम एवं प्रेरणा. को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया. योजना के तहत 1 जनवरी 2026 से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप दी जाएगी.

Dec 28, 2025

श्रेयसी सिंह, जमुई विधायक
Shreyasi Singh: जमुई विधायक सह बिहार सरकार की खेल एवं आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह शनिवार की शाम जमुई पहुंचीं, जहां सर्किट हाउस में उनके आगमन पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में खासा उत्साह देखने को मिला. पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल-मालाओं के साथ उनका स्वागत किया और 'श्रेयसी सिंह जिंदाबाद'के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा. मंत्री से मिलने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं. इस दौरान श्रेयसी सिंह ने आम लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और स्थानीय मुद्दों को गंभीरता से सुना.

सक्षम एवं प्रेरणा योजना को बताया ऐतिहासिक पहल
मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार सरकार की नई योजना 'सक्षम एवं प्रेरणा' उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है. यह योजना राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई है. उन्होंने बताया कि इस योजना का पोर्टल 1 जनवरी 2026 से खुलेगा. इसके तहत विभिन्न स्तरों पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी.

खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल रहा नया आयाम
मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर गंभीर है. भागलपुर में ओलंपिक स्तर की बैडमिंटन अकादमी का निर्माण शुरू हो चुका है, जबकि बांका के ओढ़नी डैम में इंटरनेशनल लेवल का वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

शादी के सवाल पर दिया बेबाक जवाब
शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर श्रेयसी सिंह ने साफ कहा कि सही समय और सही व्यक्ति मिलने पर शादी जरूर होगी और मीडिया को न्योता भी दिया जाएगा. फिलहाल उनका पूरा फोकस बिहार के खेल और युवाओं के भविष्य को मजबूत करने पर है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

