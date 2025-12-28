शादी से लेकर खेल के मैदान तक... श्रेयसी सिंह का बेबाक जवाब, बताया कब करेंगी शादी और क्या है बिहार के युवाओं के लिए बड़ा प्लान

Shreyasi Singh: जमुई विधायक सह बिहार सरकार की खेल एवं आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह शनिवार की शाम जमुई पहुंचीं, जहां सर्किट हाउस में उनके आगमन पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में खासा उत्साह देखने को मिला. पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल-मालाओं के साथ उनका स्वागत किया और 'श्रेयसी सिंह जिंदाबाद'के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा. मंत्री से मिलने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं. इस दौरान श्रेयसी सिंह ने आम लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और स्थानीय मुद्दों को गंभीरता से सुना.

सक्षम एवं प्रेरणा योजना को बताया ऐतिहासिक पहल

मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार सरकार की नई योजना 'सक्षम एवं प्रेरणा' उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है. यह योजना राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई है. उन्होंने बताया कि इस योजना का पोर्टल 1 जनवरी 2026 से खुलेगा. इसके तहत विभिन्न स्तरों पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी.

ये भी पढ़ें: राम कृपाल यादव के दावे पर राजद में उबाल, राहुल कुमार बोले– 25 विधायकों का दावा फर्जी

Add Zee News as a Preferred Source

खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल रहा नया आयाम

मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर गंभीर है. भागलपुर में ओलंपिक स्तर की बैडमिंटन अकादमी का निर्माण शुरू हो चुका है, जबकि बांका के ओढ़नी डैम में इंटरनेशनल लेवल का वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

शादी के सवाल पर दिया बेबाक जवाब

शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर श्रेयसी सिंह ने साफ कहा कि सही समय और सही व्यक्ति मिलने पर शादी जरूर होगी और मीडिया को न्योता भी दिया जाएगा. फिलहाल उनका पूरा फोकस बिहार के खेल और युवाओं के भविष्य को मजबूत करने पर है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला