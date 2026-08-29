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समीक्षा या छेड़छाड़ हुई तो हो जाएगा गृह युद्ध, आरक्षण पर श्याम रजक का बड़ा बयान

Shyam Rajak Statement: बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. जदयू के वरिष्ठ विधायक श्याम रजक ने कहा कि आरक्षण में समीक्षा या किसी तरह की छेड़छाड़ हुई तो गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 29, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:43 PM IST
समीक्षा या छेड़छाड़ हुई तो हो जाएगा गृह युद्ध, आरक्षण पर श्याम रजक का बड़ा बयान
Image Credit: श्याम रजक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के वरिष्ठ विधायक

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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