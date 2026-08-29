समीक्षा या छेड़छाड़ हुई तो हो जाएगा गृह युद्ध, आरक्षण पर श्याम रजक का बड़ा बयान

Shyam Rajak Statement: बिहार में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है. इसी बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के वरिष्ठ विधायक श्याम रजक ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर आरक्षण में किसी तरह की कटौती या समीक्षा की बात होती है तो इससे गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है. श्याम रजक ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ हुई तो गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है.