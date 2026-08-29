समीक्षा या छेड़छाड़ हुई तो हो जाएगा गृह युद्ध, आरक्षण पर श्याम रजक का बड़ा बयान

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Shyam Rajak Statement: बिहार में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है. इसी बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के वरिष्ठ विधायक श्याम रजक ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर आरक्षण में किसी तरह की कटौती या समीक्षा की बात होती है तो इससे गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है. श्याम रजक ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ हुई तो गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है.
वहीं, आज एक बार फिर प्रदर्शन को लेकर श्याम रजक ने कहा कि प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है. उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन हो रहा है तो मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन इसका आरक्षण से कोई सीधा संबंध नहीं है. उन्होंने का कि अगर लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने दिया जाना चाहिए. कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है और पुलिस अपना काम करेगी.
छात्र आंदोलन को लेकर सरकार की ओर से कई मांगें माने जाने के सवाल पर भी श्याम रजक ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन से जुड़ी कई मांगों को सरकार ने स्वीकार किया है. बिहार पुलिस की परीक्षा को लेकर अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों पर सरकार ने गंभीरता दिखाई है और उनकी जायज मांगों को मानने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है.
पुलिसकर्मियों के नेम प्लेट लगाने के आदेश पर श्याम रजक ने कहा कि यह कोई नई व्यवस्था नहीं है. पुलिसकर्मियों के लिए पहले से ही नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन कई जगहों पर इसका पालन नहीं हो रहा था. इसी वजह से अब इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी बड़ी राजनीतिक साजिश या राजनीति की बात नहीं है.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा