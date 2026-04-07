नीतीश के सामने गूंजे निशांत को CM बनाने के नारे, क्या अंदर ही अंदर पक रही है कोई नई सियासी खिचड़ी?

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा और उनके बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग ने एक नया सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है. 7 अप्रैल, 2026 दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने निशांत कुमार को सीएम बनाने के लगे मारे. इस दौरान नीतीश कुमार चुप्‍पी साध रहे और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. वहीं, अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार की चुप्पी क्या संदेश दे रही है. कहीं, सत्ता बदलने की आहट में क्या अंदर-अंदर कोई नई सियासी खिचड़ी तो नहीं पक रही है?

'नीतीश कुमार सरकार बनाने का प्रयास करें, संख्या पूरा हो जाएगा'

राजद विधायक रणविजय साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री का अंतिम कैबिनेट है. मुख्यमंत्री ने बिहार के गरीबों नौजवानों युवाओं के साथ, जो वादा किया था, वह बिहार की जनता जानना चाहती है कि उन वादों का क्या होगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी और एनडीए सरकार कैबिनेट में फैसला नहीं लेने देगी. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इनको पैक करके दिल्ली ले जा रही है, अब कुछ होने वाला नहीं है जब मुख्यमंत्री के समक्ष निशांत को मुख्यमंत्री बनाये की मांग हो रही है नारे लग रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का मुस्कुराहट बता रहा है कि बिहार में खेला होने वाला है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बन सकते हैं. वह चाहे तो अपने कुर्सी निशांत कुमार को दे सकते हैं. बस नीतीश कुमार कोशिश करें संख्या पूरी हो जाएगी.

बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और उन्होंने अपनी इच्छा से राज्यसभा में जाने का फैसला लिया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव क्या कहते हैं उससे एनडीए की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. एनडीए चट्टान की तरह मजबूत है. नीतीश कुमार राज्यसभा का पद स्वीकार करने का काम कर रहे हैं. इससे तेजस्वी प्रसाद यादव की बेचैनी क्यों है? जहां तक निशांत कुमार की बात है, जदयू के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, लोगों की चाह है निशांत कुमार, लेकिन एनडीए में मुख्यमंत्री कौन बनेगा. यह एनडीए के शीर्ष नेता आपस में बैठकर के तय करने का काम करेंगे.

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कांग्रेस के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 8 अप्रैल को आखिरी कैबिनेट मीटिंग होगी. अफसोस इसलिए नहीं है, क्योंकि वो इस्तीफा दे रहे हैं और एमपी बन के जा रहे हैं अफसोस इस बात की है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप के जा रहे हैं. जो मुख्यमंत्री पिछले 21 वर्षों में शिक्षा विभाग भारतीय जनता पार्टी को देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर मंत्री होता शिक्षा में, तो वो सिलेबस चेंज कर देता.

जदयू एमएलसी भीष्म साहनी ने कहा कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नीतीश कुमार के बाद निशांत को ही चाहते हैं और वह जिंदाबाद करेंगे ही. साथ ही निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग भी करेंगे.

रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव

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