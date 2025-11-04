Advertisement
स्वाभिमान और सम्मान के साथ बिहार का भविष्य बनाएं, स्मृति ईरानी ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए की ये अपील

Bihar Chunavपूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार की महिलाओं के स्वाभिमान और समृद्धि की गारंटी है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.30 करोड़ महिलाओं को 10 हजार रुपये मिल चुके हैं और चुनाव बाद दूसरे चरण में 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने राजद पर महिलाओं को आर्थिक सहायता रोकने का आरोप लगाया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 04, 2025, 04:38 PM IST

स्मृति ईरानी ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए किया अपील
स्मृति ईरानी ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए किया अपील

Bihar Chunav 2025: पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को यहां कहा कि एनडीए सरकार बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं के समृद्धि की गारंटी है. उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर कहा कि 1.30 करोड़ बहनों के खातों में 10 हजार रुपये की राशि पहुंच चुकी है और चुनाव के बाद दूसरे चरण में 2 लाख की राशि पहुंचाई जाएगी.

भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो, इस दृष्टिकोण से भारतीय संसद ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कानून पारित कर महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया. उन्होंने कहा,  तब भी और अब भी महिलाओं के पुरजोर सशक्तीकरण के इस अध्याय का विरोध किया गया, लेकिन एनडीए सरकार ने इस कानून को पारित किया, यह हम कार्यकर्ताओं का गौरव है.

ये भी पढ़ें: 'पैर पकड़ने से गर्दन पकड़ने तक...', घाटशिला में CM का विपक्ष पर हमला, BJP का पलटवार

उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार ने जनधन योजना के तहत बिहार की गरीब बहनों को देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग फाइनेंशियल संस्थानों से जोड़ा. सरकार की तिजोरी से पैसा निकले तो सही हाथों तक पहुंचे, इस प्रयास को सफल होते बिहार की महिलाओं ने देखा. आज जन धन योजना से तीन करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं. उन्होंने बिहार की महिलाओं से निवेदन करते हुए कहा कि अगर उस साए से एनडीए की सरकार ने बिहार को उबारा है, दहशतगर्दों को हराया है, महिला को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है, एनडीए सरकार ने, तो फिर से एनडीए को समर्थन दें और स्वाभिमान और सम्मान के साथ बिहार का भविष्य रचें.

उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि एक तरफ एनडीए की सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके खातों में राशि पहुंचा रही है, वही दूसरी तरफ राजद के नेता चुनाव आयोग को लिखित प्रस्ताव देते हैं कि महिला के सशक्तीकरण के इस प्रयास को रोका जाए और बिहार की महिलाओं को इस आर्थिक सहयोग से वंचित किया जाए.
इनपुट: आईएएनएस

इनपुट: आईएएनएस

Smriti Iranibihar chunav 2025

