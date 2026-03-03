Advertisement
बिहार में 'Son-Rise' Politics: निशांत बनाम तेजस्वी बनाम चिराग; क्या नीतीश के बेटे बिगाड़ेंगे युवा नेताओं का खेल?

Nishant Kumar: बिहार की राजनीति अब अगले कुछ सालों तक निशांत कुमार बनाम तेजस्वी यादव बनाम चिराग पासवान चलती रहेगी. ये तीनों ही युवा नेता लंबे समय तक राज्य की राजनीति में अपने छाप छोड़ेंगे. इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Mar 03, 2026, 03:34 PM IST

बिहार की राजनीति अब इन 3 नेताओं के इर्द गिर्द घूमेगी. (Photo: Image AI)
पटना: बिहार की सियासत में राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान खुद को युवा नेता कहते नहीं अघाते थे, लेकिन अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल होने जा रहा है. वो नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का. निशांत कुमार होली के मौके पर जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है. निशांत कुमार अपनी सादगी वाली पॉलिटिक्स से इन दोनों स्थापित नेताओं के लिए बड़ी चुनौती पेश करने जा रहे हैं. 

ब्रांडिंग: सादगी बनाम आक्रामकता 

राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष तेजस्वी यादव की छवि आक्रामक और जुझारू नेता की है. वै रैलियों में भीड़ जुटाने की क्षमता रखते हैं. 

दूसरी ओर, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की छवि ग्लैमरस है. वे खुद की ब्रांडिंग पीएम मोदी का हनुमान के रूप में करते हैं और एक खास वर्ग को आकर्षित करते हैं. 

निशांत कुमार इन दोनों से अलग हैं. कैमरे से कोसों दूर रहना पसंद करते हैं. उनकी ताकत उनकी सादगी और उच्च शिक्षा है. बिहार के वे साइलेंट वोटर, जो शोर शराबे की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते, वे निशांत कुमार को पसंद कर सकते हैं. 

READ ALSO: पिता की राह पर बेटे के कदम, होली के मौके पर जेडीयू को मिलेगा नया 'युवा चेहरा'

अब जेडीयू परिवारवाद का आरोप नहीं लगा पाएगी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद के मुद्दे पर अकसर घेरते रहे हैं. अब निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री से नीतीश कुमार का यह हथियार कुंद हो सकता है और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार पर हमले का मौका मिल जाएगा. 

तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूटर्न मुख्यमंत्री कहते रहे हैं और परिवारवाद पर वे फिर से अपनी बात दोहराएंगे. हालांकि जेडीयू निशांत कुमार को थोपा हुआ न बताकर कार्यकर्ताओं की पसंद और प्रोफेशनल के रूप में पेश करेगी. ऐसा करने से जेडीयू चिराग पासवान को भी एक संकेत दे सकती है. 

वोट बैंक का बंटवारा

बिहार में 18 से 35 साल के युवाओं का तादाद ठीक ठाक है. तेजस्वी यादव मुसलमान और यादवों के अलावा बेरोजगार युवाओं के एक तबके के नेता हैं. 

लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के पास उनकी अपनी जाति पासवान और शहरी सवर्ण युवाओं का समर्थन हासिल है. 

दूसरी ओर, निशांत कुमार जेडीयू के लवकुश समीकरण को और धार दे सकते हैं. साथ ही वे गैर यादव पिछड़ी जातियों और शिक्षित वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जो राजद के साथ नहीं जाना चाहते और न ही भारतीय जनता पार्टी के कोर हिन्दुत्व को पसंद करते हैं.

बिहार में 'Son-Rise' Politics: क्या नीतीश के बेटे बिगाड़ेंगे युवा नेताओं का खेल?
