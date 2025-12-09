Advertisement
Sonia Gandhi Birthday: सोनिया गांधी का 79वां जन्मदिन आज, PM मोदी समेत बिहार के तमाम नेताओं ने दीं शुभकामनाएं

Sonia Gandhi Birthday Special: बिहार कांग्रेस ने सोनिया गांधी के जन्मदिन पर जनसेवा से जुड़े तमाम तरह के काम करने का निर्णय लिया है. बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में भी काफी धूमधाम से सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया जा सकता है.

Dec 09, 2025

Sonia Gandhi 79th Birthday: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आज यानी 09 दिसंबर को अपना 79वां जन्मदिन सेलीब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर पीएम मोदी ने भी सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, ईश्वर करे आपको लंबी उम्र मिले और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले. उधर बिहार कांग्रेस ने अपनी सीनियर नेत्री के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से सेलीब्रेट करने की तैयारी कर रखी है. बिहार कांग्रेस की ओर से आज के दिन जनसेवा से जुड़े तमाम तरह के काम किए जाएंगे.

 

कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा कि नारी शक्ति की सशक्त पहचान, त्याग और नेतृत्व की अनुपम मिसाल CPP चेयरपर्सन आदरणीया श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

 

बिहार कांग्रेस के सीनियर नेता शकील अहमद ने भी सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि लम्बे समय तक सोनिया जी के साथ काम करने से उन्हें नजदीक से देखने का अवसर मिला और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सोनिया जी का व्यक्तित्व बहुत ही खूबियों का मालिक है. शकील अहमद ने आगे कहा कि सोनिया गांधी जी ने जिस तरह भारतीय संस्कृति को अपनाया, भारत के इतिहास की जानकारी हासिल की वह अद्भुत है. 

