'अफसर-मंत्री के बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे', बालेन शाह के नक्शेकदम पर CM सम्राट, जानें 10 बड़ी बातें

CM Samrat Chaudhary: सम्राट सरकार ने 24 अप्रैल, 2026 को बिहार विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया. इस तरह उन्होंने अपनी पहली अग्निपरीक्षा पास कर ली. अब सरकार के कामकाज पर सबकी नजर होगी. इस बीच सदन में विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए सीएम सम्राट चौधरी विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला. साथ ही एनडीए सरकार और नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की. चलिए जानते हैं सीएम सम्राट की 10 बड़ी बातें.
- सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है. एनडीए सरकार ने लगातार किसानों, मजदूरों और गरीबों की चिंता की. एनडीए सरकार ने सुशासन स्थापित करने का काम किया. नौकरियां पैदा की गईं. महिलाओं को आगे बढ़ाने और लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की गई. पीएम मोदी जी चाहते हैं कि देश विकसित हों. हमारे नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार समृद्ध हो. नीतीश कुमार जी की सरकार में क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर कोई समझौता नहीं किया गया और आगे भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
- उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारी पाठशाला... इस बपौती से बाहर निकलिए. किसी की बपौती नहीं है यह सत्ता. यह बिहारियों की सरकार है. पीएम मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी का आशीर्वाद है, तब यहां बैठा हूं. 1994 में समता पार्टी का निर्माण हुआ. मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में रहे. लालू यादव जी ने मुझे जेल में डाला. लालू यादव जी ने क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई. इस सदन में कई बार मैंने कहा, नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या. उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बनाया. कोई किसी की पाठशाला से नहीं होता. अगर लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं यहां नहीं पहुंचता. गलतफहमी में मत रहिए. यह लोकतंत्र है.
- बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा ने मुझे विधायक दल का नेता बनाया. दो बार डिप्टी सीएम बनाया और आज मुख्यमंत्री बनाया. पूरी पार्टी एक है. न्यूज चलाने वाले चलाते रहेंगे. हम सब एक हैं. हम सब मिलकर बिहार का विकास करने का काम करेंगे. मैं यदि माइनर होता 1995 में तो मुझे जेल में क्यों भेजा गया. लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़कर यहां बैठा हूं. कोर्ट का आदेश फॉलो करता हूं. मैं तो यूजीसी हो या यूनिवर्सिटी की मान्यता हो, जब तक प्रमाणित न हुआ, तब तक एफिडेविट में नहीं डाला. लालू जी पूरे बिहार को लूटने में लग गए, इसलिए यह हाल हुआ.
- सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का वादा किए हैं और उसे हमें पूरा करना है. महिला आरक्षण के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया. 2006 में पंचायती राज के अंतर्गत 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया. आपको जानकर खुशी होगी कि आज की तारीख में नगर निकाय और पंचायती राज में 59 प्रतिशत महिलाएं चुनाव जीतकर आ रही हैं. मैं गारंटी देता हूं कि बिहार की पुलिस महिलाओं के खिलाफ गलत नजर से देखने वालों को पाताल से ढूंढकर निकालेगी. आपने मौका दिया है तो ब्लॉक, अंचल और थाना मुख्यमंत्री कार्यालय देखेगा और लोगों को कोई दिक्कत न हो, यह देखा जाएगा. लोगों की आय बढ़े, इसकी चिंता करनी है. इन्वेस्टमेंट की बात होती है, पिछले 2 साल में बिहार में 136000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है.
- उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी ने समर्थन देने की बात कही है, यह अच्छी बात है. नीतीश कुमार जी के साथ मैं तीन बार यात्रा कर चुका हूं. राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने से पहले वे यात्राओं में बताते रहे कि यही लोग बिहार देखेंगे. नीतीश कुमार जी को कौन हटा सकता है. गलतफहमी में मत रहिए. नीतीश कुमार जी इच्छाशक्ति वाले नेता हूं. मैं 2 नंबर का नेता था, वो कहते थे कि आपलोगों को बिहार संभालना है. 20 साल से वे मुख्यमंत्री रहे थे और 50 साल सार्वजनिक जीवन जी चुके हैं. यह नीतीश कुमार जी की इच्छाशक्ति थी कि आज सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री है.
- बिहार के मुख्यमंत्री ने सदन में अपनी स्पीच के दौरान कहा कि बिहार की समृद्धि के लिए काम करूंगा. ऐसी व्यवस्था करनी है कि जिले में कोई बीमार पड़े तो वहीं उसका इलाज हो सके. जुलाई महीने में सभी प्रखंडों में उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे. किसानों की आय के लिए लगातार काम हो रहा है. जिस बिहार में लोग पानी से डरते थे, उसी कोसी के पानी को कंट्रोल करके 22 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित बनाया गया है. कोसी अब वरदापन बन रहा है. अभी तक का सबसे अधिक पानी नेपाल के तराई से आया और बिहार के मात्र 156 गांवों तक जा पाया. साढ़े 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया. 2008 में बिहार ने कोसी की विभीषिका देखी है.
- मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अभी कई सारी चीजें करनी है. लगातार एयरपोर्ट बन रहे हैं. किशनगंज में एयरपोर्ट की कल्पना की जा रही है. फारबिसगंज, सहरसा और वीरपुर में भी नए एयरपोर्ट की कल्पना हो रही है. हर जिले में हमारी सरकार ने तय किया है कि एयरपोर्ट बनाएंगे. जहां जरूरत नहीं होगी, वहां हेलीपैड बनाने का काम किया जाएगा. राष्ट्रीय स्तर पर मखाना बोर्ड, खेलो को बढ़ाने और 11 नए टाउनशिप की कल्पना की गई है. पिछले कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल चुकी है. ये सभी ऐतिहासिक तौर पर विरासत के नाम पर बनाएं जाएंगे.
- उन्होंने कहा कि पटना में पाटलिपुत्र, गयाजी में मगध के नाम पर रखा गया. मुंगेर में अंग के नाम से टाउनशिप बनाया जाएगा. भागलपुर में विक्रमशिला, पूर्णिया में माता पूरन देवी के नाम से, सहरसा में कोसी और दरभंगा में मां जानकी के नाम पर मिथिला के नाम पर नया टाउनशिप बनाया जाएगा. सीतामढ़ी में सीतापुरम, मुजफ्फरपुर में तिरहुत, सोनपुर में हरिहरनाथ के नाम से टाउनशिप बनाई जाएगी.
- सीएम ने अपने स्पीच में कहा कि स्कूलों में जो छुट्टियां होती हैं, उसके लिए सुरक्षा के मापदंड पर काम हो रहा है. अब सभी स्कूल और कॉलेज के सामने पुलिस दीदी तैनात होंगी और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करेंगी. हमने तय किया है कि अब जो रोड एक्सीडेंट होंगे, उसमें 4 लाख रुपये इंश्योरेंस और सरकार की ओर से 4 लाख रुपये दिए जाएंगे.
- सीएम ने कहा कि अफसर और मंत्री के बेटे अब स्कूल में पढ़ेंगे. इस व्यवस्था को अब आगे बढ़ाया जाएगा. जो व्यक्ति अपने परिवार में अपनी बहन का सम्मान न करता हो, वो सम्मान की बात न करे. व्यक्तिगत हमला करेंगे तो सुनना तो पड़ेगा ही. लालू प्रसाद जी यदि केवल अपने लिए नहीं जी रहे होते तो हम सब उन्हीं के साथ होते. आरएसएस की बात करते हैं और सबसे पहले वहीं आरएसएस के दरवाजे पर गए थे. तब 30 विधायक कम पड़ रहे थे.
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