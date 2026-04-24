'अफसर-मंत्री के बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे', बालेन शाह के नक्शेकदम पर CM सम्राट, जानें 10 बड़ी बातें

CM Samrat Chaudhary News: बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा ने मुझे विधायक दल का नेता बनाया. दो बार डिप्टी सीएम बनाया और आज मुख्यमंत्री बनाया. पूरी पार्टी एक है. न्यूज चलाने वाले चलाते रहेंगे. हम सब एक हैं. हम सब मिलकर बिहार का विकास करने का काम करेंगे. मैं यदि माइनर होता 1995 में तो मुझे जेल में क्यों भेजा गया. लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़कर यहां बैठा हूं.