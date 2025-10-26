Advertisement
'बलिया के लोग बिहार में दहेज में वोट मांगने जाएंगे ताकि महागठबंधन की सरकार बने...' SP सांसद के बयान पर सियासी पारा चढ़ा

Bihar Chunav 2025: सपा सांसद सनातन पांडेय ने कहा कि बलिया के लोग बिहार में जाकर मतदाताओं से गुजारिश करेंगे कि दहेज में वोट दे दो और महागठबंधन की सरकार बना दो. जेडीयू ने उनके बयान पर चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की अपील की है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 26, 2025, 02:07 PM IST

सपा सांसद सनातन पांडेय
SP MP Sanatan Pandey Statement Politics: सपा सांसद ने कहा कि बिहार के छपरा, सिवान और आरा जैसे क्षेत्र ना हो तो फिर हमारे यहां के आधे से अधिक लड़के अविवाहित रह जाएंगे. सांसद सनातन पांडेय ने कहा कि बलिया के लोग अब बिहार जाकर मतदाताओं से गुजारिश करेंगे कि दहेज में वोट दे दो और महागठबंधन की सरकार बना दो. सपा सांसद के इस बयान का बीजेपी और जेडीयू ने कड़ा विरोध किया है. बीजेपी ने कहा कि सपा सांसद दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जेडीयू ने चुनाव आयोग से सपा सांसद पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है.

जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान बताता है कि बिहार के बेटियों के प्रति कितनी घटिया सोच है. तेजस्वी जी माई बहन मान योजना की बात करते हैं और मुंह खोलने और ट्वीट करने में आपको शर्म आ रहा है. बिहार के बेटियों का आप अपमान कर रहे हैं ऐसे नेता को बिहार में बुलाकर आप अपमान करवा रहे हैं. हम चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं ऐसे नेता पर कानून कार्रवाई करें और प्रचार करने पर रोक लगाये.

ये भी पढ़ें-  Bihar Chunav 2025 Live: तेजस्वी यादव ने फिर से चुनावी वादों की लगाई झड़ी, NDA सरकार पर लगाए बड़े गंभीर आरोप

वहीं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे ने जो बात कही है, वह हकीकत है. उत्तर प्रदेश और बिहार का एक दूसरे के साथ पारिवारिक संबंध है. एक-दूसरे के साथ जो रिश्ते हैं, उसको उन्होंने अपने हिसाब से प्रस्तुत किया है. उन्होंने जिस तरह की बातें कही है यह हर मामलों में हर चीजों में कहीं ना कहीं रिश्तो का और पारिवारिक संबंधों का फायदा होता है. उस संबंध में उन्होंने बातें कही हैं. उसको दूसरी दिशा में ले जाने वाले लोग राजनीतिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं. कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय ने कहा कि बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों से वास्तव में पूर्वांचल का रोटी बेटी का संबंध है. सनातन पांडे जी ने ऐसा बोला है तो इसमें कहीं से भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारा वहां से आत्मीय और पारिवारिक संबंध है. इस तरह की बातों में फिजूल मायने निकालने से बचना चाहिए.

bihar chunav 2025MP Sanatan Pandey

