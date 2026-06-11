/नीति आयोग की बैठक से ​पहले बिहार में फिर गरमाया स्पेशल स्टेटस का मुद्दा, विपक्ष ने साधा डबल इंजन सरकार पर निशाना

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NITI Aayog meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हो रही है. बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. इस चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा. बैठक का विषय है, 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास. बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं. बैठक दिल्ली में हो रही है, लेकिन पटना में इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है.
बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज: शक्ति यादव
RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं. बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीछे है और प्रतिदिन की आय देश भर में सबसे कम है. बिहार कर्ज में डूबा हुआ है. ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलना चाहिए. शक्ति यादव ने मांग की कि नीति आयोग के सामने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक बिहारी बनकर बात करनी चाहिए, न कि एक मुख्यमंत्री बनकर, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है. बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए.
जो बिहार में नहीं रहते, उनको यहां की आबोहवा क्या मालूम: नीरज कुमार
जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि 2026 में राष्ट्रीय जनता दल को ज्ञान प्राप्त हुआ है. जब इनकी सरकार थी तो तो विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज को लेकर इनको ज्ञान नहीं था. तब बिहार विकास के रास्ते पर था. तब ये लोग कहते थे कि चाचा जैसा कोई नहीं. आज कानून का राज है. बिहार फैसिलिटी हो गया है. जीविका में देश में टॉप कौन हुआ है? प्राइमरी एजुकेशन में देश में नंबर 1 बिहार हुआ है. पुलिस बल में बेटियों की हिस्सेदारी में बिहार नंबर वन है. नीरज कुमार ने कहा कि जो राजनीति में फिसड्डी होता है, उसको बिहार फिसड्डी ही नजर आता है. जो बिहार में रहते नहीं हैं, उनको बिहार की आबोहवा क्या मालूम?
महिलाओं को 2 लाख रुपये देने हैं, वो कहां से आएगा: ऋषि मिश्रा
कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि 14 करोड़ की जनता को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपेक्षा है. उनको वहां बिहार के हित में बात करनी चाहिए. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? महिलाओं को जो 2 लाख रुपये देने हैं, वो कहां से आएगा. युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. इन बातों को जरूर नीति आयोग की बैठक में रखनी चाहिए. जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर क्या मंशा है? आम जनता के साथ किसान परेशान हैं, इस बात को रखना चाहिए. बिहार को देशभर में सबसे महंगी बिजली मिल रही है. नीति आयोग की बैठक में इन सब बातों को रखा जाना चाहिए.
राजद को बिहार की चिंता करने की जरूरत नहीं: पवन जायसवाल
वही, बीजेपी के पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि आरजेडी को बोलने का कोई हक नहीं है. केंद्र सरकार को बिहार की काफी चिंता है. मोदी जी 57 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार को जितना गति से बिहार को विकसित कर सकते हैं, वह काम कर रहे हैं. RJD को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. डबल इंजन की सरकार में बिहार आगे बढ़ रहा है. बिहार का जो हक है, उससे ज्यादा बिहार को मिला है और मिलता रहेगा.