/नीति आयोग की बैठक से ​पहले बिहार में फिर गरमाया स्पेशल स्टेटस का मुद्दा, विपक्ष ने साधा डबल इंजन सरकार पर निशाना

जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि 2026 में राष्ट्रीय जनता दल को ज्ञान प्राप्त हुआ है. जब इनकी सरकार थी तो तो विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज को लेकर इनको ज्ञान नहीं था. तब बिहार विकास के रास्ते पर था. तब ये लोग कहते थे कि चाचा जैसा कोई नहीं. आज कानून का राज है. बिहार फैसिलिटी हो गया है. जीविका में देश में टॉप कौन हुआ है? प्राइमरी एजुकेशन में देश में नंबर 1 बिहार हुआ है. पुलिस बल में बेटियों की हिस्सेदारी में बिहार नंबर वन है. नीरज कुमार ने कहा कि जो राजनीति में फिसड्डी होता है, उसको बिहार फिसड्डी ही नजर आता है. जो बिहार में रहते नहीं हैं, उनको बिहार की आबोहवा क्या मालूम?