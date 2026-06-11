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नीति आयोग की बैठक से ​पहले बिहार में फिर गरमाया स्पेशल स्टेटस का मुद्दा, विपक्ष ने साधा डबल इंजन सरकार पर निशाना

NITI Aayog meeting: एक ​समय था, जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुद्दा हुआ करता था. आज यही मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल को रास आ रहा है. इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है.

Written ByRupendra SrivastavaEdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 11, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:24 PM IST
नीति आयोग की बैठक से ​पहले बिहार में फिर गरमाया स्पेशल स्टेटस का मुद्दा, विपक्ष ने साधा डबल इंजन सरकार पर निशाना
Image Credit: बिहार को विशेष् राज्य का मुद्दा फिर गरमाया (Image:AI)

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