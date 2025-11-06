Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2990694
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'राज्य की इमेज बदलनी चाहिए' पहली बार वोट करने पहुंचे युवाओं का संदेश

Bihar Chunav 2025 first Phase voting: पहले चरण के मतदान में युवाओं का उत्साह चरम पर दिखापहली बार वोट डालने पहुंचे युवा मतदाताओं ने मतदान को गर्व और जिम्मेदारी का क्षण बताया. उन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए बदलाव की उम्मीद जताई.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 06, 2025, 10:53 AM IST

Trending Photos

'राज्य की इमेज बदलनी चाहिए' पहली बार वोट करने पहुंचे युवाओं का संदेश
'राज्य की इमेज बदलनी चाहिए' पहली बार वोट करने पहुंचे युवाओं का संदेश

Bihar Chunav 2025 first Phase voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को युवा मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है. राज्य के कई जिलों में पहली बार वोट डालने पहुंचे युवाओं ने मतदान को गर्व, जिम्मेदारी और बेहतर भविष्य की उम्मीद से जुड़ा क्षण बताया. साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने किन मुद्दों पर वोट दिया. पटना के एक बूथ पर पहली बार वोट देने वाली शीतल ने मतदान केंद्र से बाहर आते हुए कहा, 'हां, यह मेरा पहला वोट है और वोट डालकर बहुत अच्छा लग रहा है. यह मेरे लिए गर्व का पल है. सारण में पहली बार मतदान करने आए एक युवा मतदाता ने कहा कि वे इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. उन्होंने बताया, 'पहले थोड़ा नर्वस था कि प्रक्रिया कैसे होगी, लेकिन वोट डालने के बाद बहुत गर्व महसूस हुआ. मैं चाहता हूं कि बिहार के नेता शिक्षा और विकास पर ज्यादा ध्यान दें. बाहर के राज्यों में बिहार को अक्सर गलत नजर से देखा जाता है. अब इसे बदलना चाहिए.

शेखपुरा में पहली बार वोट डालने पहुंचे एक युवा मतदाता ने कहा, 'यह मेरा पहला अनुभव है और काफी अच्छा लगा. मैंने इस उम्मीद में वोट किया है कि आने वाले समय में सही मायने में विकास हो. शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में सुधार बहुत जरूरी है. 

ये भी पढ़ें: 18 जिले, 121 सीटें, 1314 प्रत्याशी, देखें आपकी सीट से किस पार्टी से कौन सा प्रत्याशी

Add Zee News as a Preferred Source

एक अन्य मतदाता ने स्थानीय चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, 'यहां बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है. शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए. अगर नेता स्थानीय विकास पर ध्यान दें और रोजगार के अवसर बढ़ाएं तो लोगों को बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा.

मतदान के दौरान एक और युवा मतदाता ने कहा कि बिहार में बदलाव हो, नई सरकार बने. रोजगार और विकास आए। यहां रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है.सीतामढ़ी की मतदाता इश्रत ने शिक्षा व्यवस्था की कमियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है. सरकारी स्कूलों में पढ़ाई सही से नहीं होती. किताबें मिल जाती हैं, लेकिन क्लासेज अक्सर नहीं लगतीं. मुजफ्फरपुर की पहली बार वोट देने वाली अमीदा ने कहा कि उन्होंने बिहार के विकास के लिए मतदान किया है.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Chunav 2025 first Phase voting

Trending news

bihar chunav 2025
जहानाबाद में गरजे उपेंद्र कुशवाहा, कहा- “राजद के राज में थी दहशत, NDA देगा रोजगार
bihar chunav 2025
अनंत सिंह, धूमल सिंह और सूरजभान सिंह, पहले चरण में इन बाहुबली नेताओं की साख दांव पर
Jharkhand news
Jharkhand News: तंबू तानकर गुजारा करने को मजबूर है बुजुर्ग महिला
cpi ml political journey
बिहार में 1990 से लगातार कमजोर हुआ वामपंथ, क्या इस बार बुलंद होगा 'लाल सलाम'?
Bagaha News
पहले चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी को लगेगा बड़ा झटका, पप्पू यादव ज्वाइन करेंगे BJP
bihar chunav 2025
'मैं उठा और वोट देने आया हूं', खेसारी लाल यादव ने किया मतदान
bihar chunav 2025
दानापुर में दो बूथों पर EVM खराब, तेजस्वी की विधानसभा सीट राघोपुर में भी मतदान रुका
bihar chunav 2025
सियासी दंगल का पहला रण शुरू, किसके सिर सजेगा जीत का ताज?
bihar chunav 2025
18 जिले, 121 सीटें, 1314 प्रत्याशी, देखें आपकी सीट से किस पार्टी से कौन सा प्रत्याशी
bihar chunav 2025
18 जिले, 121 सीटें, 1314 प्रत्याशी; बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान आज