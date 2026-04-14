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'धन्यवाद बिहार!' सीएम पद छोड़ते हुए नीतीश कुमार ने लिखा दिल छू लेने वाला पोस्ट

नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया. इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बिहार की जनता के नाम एक भावुक संदेश सोशल मीडिया पर लिखा. नीतीश कुमार ने लिखा कि आप जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी. तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं. सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो- सभी के लिए काम किया गया है. हर क्षेत्र में काम हुआ है चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो. महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है.