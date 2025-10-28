'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' देखना बंद करें: केशव प्रसाद मौर्य ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से चुनावी अभियान तेज कर दिया गया है. तेजस्वी यादव की ओर से बिहार के लोगों के लिए नई-नई घोषणाएं की जा रही हैं. इस बीच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार तंज कसते हुए कहा कि वे 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' देखना बंद करें.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताते हैं, लेकिन ये मात्र 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' हैं. बिहार की जनता समझदार है और इनके सपने सिर्फ सपने रहेंगे, जो कभी पूरे नहीं हो सकते हैं.

तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का, ये लोग अक्सर ऐसे सपने देखते हैं. लेकिन, जब नींद खुलती है, तो वास्तविकता सामने होती है, वे वही रहते हैं, जो पहले थे.

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार नहीं सौंपेगी और इसे फिर से जंगलराज की आग में जलने नहीं देगी. बिहार की जनता को एनडीए सरकार में किए गए विकास कार्य पसंद हैं और वह एनडीए के पक्ष में वोट देकर एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार लाएगी. यूपी के डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब बिहार में जंगलराज की यादें मिट रही हैं, और पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की योजनाएं खिल रही हैं.

एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारत में एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का शुद्धिकरण स्वागतयोग्य कदम है. भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार, घुसपैठियों, मृत व्यक्तियों और दोहराए गए नामों को हटाना तथा नव मतदाताओं को जोड़ना ही लोकतंत्र की मजबूती है. केवल बूथ कब्जा करने और तुष्टिकरण आधारित वोट बैंक की राजनीति करने वाले दल तथा मुद्दा-विहीन विपक्ष ही इसका विरोध कर रहे हैं, जिसका कोई औचित्य देशवासियों की नज़र में नहीं बचा है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!