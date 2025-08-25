Patna News: मुआवजे को लेकर किसानों का जोरदार प्रदर्शन, RJD सांसद सुधाकर सिंह भी कर रहे समर्थन
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2896145
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Patna News: मुआवजे को लेकर किसानों का जोरदार प्रदर्शन, RJD सांसद सुधाकर सिंह भी कर रहे समर्थन

Patna News: राजधानी पटना में सैकड़ों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें डाकबांग्ला चौराहे पर पुलिस ने रोक दिया है. जमीन अधिग्रहण को लेकर उचित मुआवजा नहीं मिलने और कई मुद्दे को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 25, 2025, 04:23 PM IST

Trending Photos

पटना में किसानों का जोरदार प्रदर्शन
पटना में किसानों का जोरदार प्रदर्शन

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है. बक्सर लोकसभा क्षेत्र सांसद और किसान नेता सुधाकर सिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है. बुद्धा पार्क से मुख्यमंत्री आवास तक किसान मार्च करने निकले हैं. हालांकि, पुलिस ने सभी को बैरिकेडिंग कर डाकबंगला चौराहे पर रोका दिया. किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौके पर भारी पुलिस ने उन लोगों को रोक रखा है.

यह भी पढ़ें: इस साल PM मोदी का 7वां बिहार दौरा तय, 10 दिन बाद पूर्णिया को देंगे एयरपोर्ट की सौगत

दरअसल, प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि उनके साथ सीधा अन्याय किया जा रहा है. सरकार से उन्होंने मांग की है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आज की वास्तविक दर को आधार बनाई जाए. दरअसल, भारतमाला परियोजना के तहत बक्सर में सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, उचित मुआवजा नहीं मिला, इतना ही नहीं भारतमाला परियोजना हो, रेल का विकास हो या कई और परियोजनाएं हैं. जिसमें किसानों के जमीन लिए जा रहा हैं, लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है.

किसानों ने साफ कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक उन्हें उनका हक और उचित मुआवजा नहीं मिल जाता. किसान अभी भी डाक बंगला चौराहे के सड़क पर बैठे हुए हैं. वहीं किसानों की मांग को लेकर सांसद सुधाकर सिंह के साथ ही 11 सदस्यीय टीम मुख्य सचिव से मिलाने के लिए प्रशासन अधिकारी लेकर गए है.

इनपुट- रूपेंद्र श्रीवास्तव

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

patna newsBihar NewsBihar politics

Trending news

patna news
मुआवजे को लेकर किसानों का जोरदार प्रदर्शन, RJD सांसद सुधाकर सिंह भी कर रहे समर्थन
Maluk NAger
कांग्रेस को भ्रम, बिहार में उनका मुख्यमंत्री बन सकता है, मलूक नागर का तंज
patna news
पटना में सैकड़ों किसानों ने किया प्रदर्शन, डाकबंगला चौराहे पर पुलिस से हुई झड़प
Bettiah news
एक लाख रुपये की रिश्वत ले रहे थे जिला मत्स्य पदाधिकारी, विजिलेंस की टीम ने धर दबोचा
rahul gandhi voter adhikar yatra
राहुल गांधी की यात्रा को मिलेगा एमके स्टालिन और कनिमोझी का साथ
Neelam Giri
नीलम गिरी के बिग बॉस सफर पर आम्रपाली दुबे ने जताया भरोसा, कहा, 'ट्रॉफी लेकर लौटना'
Bihar Vote Chori
Explainer: 'संविधान खतरे में' और 'वोट चोरी', इन आरोपों का क्या आपस में कनेक्शन है?
Purnea news
इस साल PM मोदी का 7वां बिहार दौरा तय, 10 दिन बाद पूर्णिया को देंगे एयरपोर्ट की सौगत
Rahul Gandhi
पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं राहुल गांधी-तेजस्वी यादव, वोटर अधिकार यात्रा बोले सांसद
Voter Adhikar Yatra
Bihar Chunav 2025 Live: उजियारपुर में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, नाचते-गाते हुए रैली में आए कार्यकर्ता
;