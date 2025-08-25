Patna News: मुआवजे को लेकर किसानों का जोरदार प्रदर्शन, RJD सांसद सुधाकर सिंह भी कर रहे समर्थन

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है. बक्सर लोकसभा क्षेत्र सांसद और किसान नेता सुधाकर सिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है. बुद्धा पार्क से मुख्यमंत्री आवास तक किसान मार्च करने निकले हैं. हालांकि, पुलिस ने सभी को बैरिकेडिंग कर डाकबंगला चौराहे पर रोका दिया. किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौके पर भारी पुलिस ने उन लोगों को रोक रखा है.

दरअसल, प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि उनके साथ सीधा अन्याय किया जा रहा है. सरकार से उन्होंने मांग की है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आज की वास्तविक दर को आधार बनाई जाए. दरअसल, भारतमाला परियोजना के तहत बक्सर में सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, उचित मुआवजा नहीं मिला, इतना ही नहीं भारतमाला परियोजना हो, रेल का विकास हो या कई और परियोजनाएं हैं. जिसमें किसानों के जमीन लिए जा रहा हैं, लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है.

किसानों ने साफ कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक उन्हें उनका हक और उचित मुआवजा नहीं मिल जाता. किसान अभी भी डाक बंगला चौराहे के सड़क पर बैठे हुए हैं. वहीं किसानों की मांग को लेकर सांसद सुधाकर सिंह के साथ ही 11 सदस्यीय टीम मुख्य सचिव से मिलाने के लिए प्रशासन अधिकारी लेकर गए है.

इनपुट- रूपेंद्र श्रीवास्तव

