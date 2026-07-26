/छात्र आंदोलन हिंसाः उपद्रवियों से अब होगा पूरा हिसाब, दंगाइयों की धर-पकड़ जारी, कई शहरों में बवालियों की तस्वीरें जारी

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ दिल्ली समेत पूरे देश में 'छात्र आंदोलन' खत्म हो गया है. इस आंदोलन के दौरान बिहार में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली. राजधानी पटना समेत तमाम जिलों में छात्रों की आड़ में उपद्रवियों ने काफी बवाल काटा. अब उपद्रवियों पर पुलिस एक्शन देखने को मिल रहा है. बिहार पुलिस अब छात्र आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उपद्रव फैलाने वालों की तलाश में जुटी है. इसके लिए पुलिस अब ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर हिंसा करने वालों की पहचान कर रही है. पटना समेत कई जिलों में दंगाइयों की तस्वीर भी जारी की गई है.
इसी कड़ी में भागलपुर पुलिस ने 155 उपद्रवियों को चिन्हित किया है और सभी की तस्वीरें जारी कर दी हैं. पुलिस ने आम लोगों से इन उपद्रवियों की जानकारी देने की अपील की है. इसके अलावा अब तक 40 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है. यहां बिहार बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव करते हुए पुलिस के कई वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए थे. इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे. अब पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बिहार बंद के दौरान बेगूसराय में भी भारी बवाल देखने को मिला था. यहां कुछ उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाते हुए पत्थरबाजी की थी. अब पुलिस ने उस दिन के CCTV और वीडियो फुटेज खंगालते हुए उपद्रवियों की तस्वीरें सार्वजनिक की हैं. पुलिस ने लोगों से पूछा है कि क्या आप इन्हें पहचानते हैं? इस मामले में अब तक मोहम्मद सनाउल्लाह, मोहम्मद शाहनवाज, अभिषेक कुमार और प्रशांत कुमार समेत चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. कटिहार पुलिस ने भी कुछ लोगों की तस्वीरें सार्वजनिक करते हुए लोगों से उनकी पहचान बताने की अपील की गई. यहां पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि बाकी की तलाश जारी है.
पटना में पुलिस ने 117 से ज्यादा संदिग्ध लोगों की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं. पटना पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि जारी की गई तस्वीरों में अगर किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें. वहीं, इस संबंध में बिहार पुलिस ने बताया कि हिंसा में शामिल लोगों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है. सभी थानों और संबंधित पुलिस इकाइयों को जारी तस्वीरों के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.