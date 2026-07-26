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छात्र आंदोलन हिंसाः उपद्रवियों से अब होगा पूरा हिसाब, दंगाइयों की धर-पकड़ जारी, कई शहरों में बवालियों की तस्वीरें जारी

छात्र आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उपद्रव फैलाने वालों की तलाश शुरू हो गई है. बिहार पुलिस अब ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर हिंसा करने वालों की पहचान कर रही है. पटना समेत कई शहरों में उपद्रवियों की तस्वीरें सार्वजनिक की गई हैं और लोगों से उनकी पहचान बताने की अपील की गई है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 26, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:43 PM IST
छात्र आंदोलन हिंसाः उपद्रवियों से अब होगा पूरा हिसाब, दंगाइयों की धर-पकड़ जारी, कई शहरों में बवालियों की तस्वीरें जारी
Image Credit: छात्र आंदोलन हिंसाः उपद्रवियों से अब होगा पूरा हिसाब, कई शहरों में दंगाइयों की तस्वीरें जारी (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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