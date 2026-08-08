/छात्रों का आंदोलन, कानून व्यवस्था और खाली खजाना... तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी की सरकार पर चौतरफा हमला

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राजद के कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को रोहतास के दिनारा पहुंचे. दिनारा में पिछले दिनों चंदेश्वर चौधरी की हत्या कर दी गई थी. दिनारा रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है और कानून व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो गई है. उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं. पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दूंगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि पिछड़ा परिवार के चंदेश्वर चौधरी मजदूरी मांगने गए थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जब से सम्राट चौधरी की सरकार चल रही है, तबसे बिहार में अपराधियों का बोलबाला है. बिहार में पुलिस प्रशासन अपराधियों को बचा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
तेजस्वी यादव ने सिवान की घटना को लेकर आरोप लगाया कि छात्रों पर गोली चलाई जा रही है. खजाना खाली है और वेतन तक सरकार नहीं दे पा रही है. पेंशन नहीं दिया जा रहा है. सरकार दिवालिया हो गई है. भ्रष्टाचार पूरे बिहार में चरम पर है. उन्होंने कहा कि आज मैं चंदेश्वर चौधरी के परिवार के लोगों से मिलूंगा. उनसे फोन पर भी बातचीत हुई थी.
उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार चल नहीं रही है, दिल्ली से चलाई जा रही है. हमने पहले भी कहा था कि भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो वह सिलेक्टेड होगा. बिहार में रबर स्टांप मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार अमित शाह के इशारे पर चल रही है. करप्ट अधिकारियों और अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.
पार्टी संभल नहीं रही और पूरे बिहार की बात कर रहे: चंद्रवंशी
तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि तेजस्वी यादव से पार्टी संभल नहीं पा रही है. पार्टी अनुशासनहीनता का शिकार हो गई है. वो पहले अपनी पार्टी को संभालें, तब बिहार की बात करें. जब उनकी पार्टी ही नहीं बचेगी, तो वो राजनीति क्या करेंगे! चंद्रवंशी ने कहा कि उन्हें अपने माता और पिताजी से पता करना चाहिए कि मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास से कैसे अपराधियों को बचाने की पैरवी की जाती थी. अपहरण एक उद्योग के रूप में चल रहा था.
सरकार में बैठे लोग ही कर रहे बदनाम: राठौर
बिहार प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बिहार में लगातार घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे कुछ लोग ही सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जी को प्रशासनिक स्ट्रक्चर में बदलाव करने की जरूरत है. अगर ऐसा नहीं किया गया तो हालात और भयावह होगी. जो अधिकारी जहां जमे हैं, आज भी वही दादागिरी के साथ काम कर रहे हैं. वे सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं हैं.
बिहार में कहीं भय का वातावरण नहीं: निहोरा
जदयू के प्रवक्ता निहोरा यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव की माताजी और पिताजी के राज में ऐसा होता था और यही कारण था कि इनकी सरकार चली गई. यहां बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सारी चीज़ों पर, चाहे अपराध हो या और भी हो, इस पर नियंत्रण है. कहीं कोई बिहार में भय का वातावरण नहीं है. फ्री होकर लोग काम कर रहे हैं और घूम रहे हैं. जमीन के चलते कोई छोटा-मोटा विवाद हो रहा है, उसके चलते जो घटनाएं घट रही हैं, उस पर प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर रहा है. लेकिन, तेजस्वी यादव निश्चित रहें, बिहार आपके काल में नहीं पहुंचेगा.