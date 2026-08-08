/छात्रों का आंदोलन, कानून व्यवस्था और खाली खजाना... तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी की सरकार पर चौतरफा हमला

राजद के कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को रोहतास के दिनारा पहुंचे. दिनारा में पिछले दिनों चंदेश्वर चौधरी की हत्या कर दी गई थी. दिनारा रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है और कानून व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो गई है. उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं. पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दूंगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि पिछड़ा परिवार के चंदेश्वर चौधरी मजदूरी मांगने गए थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जब से सम्राट चौधरी की सरकार चल रही है, तबसे बिहार में अपराधियों का बोलबाला है. बिहार में पुलिस प्रशासन अपराधियों को बचा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.