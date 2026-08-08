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छात्रों का आंदोलन, कानून व्यवस्था और खाली खजाना... तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी की सरकार पर चौतरफा हमला

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को दिनारा पहुंचे और उससे पहले सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की पुलिस अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Written ByRupendra SrivastavaEdited BySunil MIshra
Published: Aug 08, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:18 PM IST
छात्रों का आंदोलन, कानून व्यवस्था और खाली खजाना... तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी की सरकार पर चौतरफा हमला
Image Credit: तेजस्वी यादव, राजद के कार्यकारी अध्यक्ष (File Photo)

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