बिहार में चीनी की स्टॉक लिमिट तय, गन्ना उद्योग मंत्री ने कालाबाजारी पर कही ये बात

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बिहार में पिछले एक सप्ताह में चीनी की कीमतों में 20 रूपये तक की बढ़ोतरी दर्ज किए जाने से हाहाकार मच गया है. पिछले सप्ताह खुदरा बाजार में चीनी का भाव 50 रुपये प्रति किलो था, जो अब 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है. सम्राट चौधरी की सरकार ने अब चीनी की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त फैसला लेते हुए चीनी की स्टॉक लिमिट तय कर दी है. इसके तहत, चीनी मिलों के गोदाम में भी 7 दिन से ज्यादा चीनी को नहीं रोका जा सकेगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और डीलर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी.
बिहार सरकार के ताजा फैसले के अनुसार, अब डीलर अपने यहां अधिकतम 400 टन चीनी ही रख सकेंगे. इससे ज्यादा स्टॉक मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसे सख्ती से पालन कराने के लिए बिहार के गन्ना मंत्री संजय कुमार ने चीनी के स्टॉक की जांच के ऑर्डर भी दे दिए हैं. जिसके बाद गन्ना उद्योग विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह ने चीनी मिल संचालकों और संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर चीनी मिलों में उपलब्ध चीनी स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराने को कहा है.
प्रदेश में चीनी की कालाबाजारी को लेकर गन्ना मंत्री संजय पासवान ने कहा कि सरकार ने चीनी की कोई कमी नहीं होने दी है, बल्कि कुछ व्यापारी कृत्रिम रूप से किल्लत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. अब डीलर और व्यापारी अधिकतम 400 टन तक ही चीनी का स्टॉक रख सकेंगे. इससे ज्यादा स्टॉक मिलने पर FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि चीनी मिलों को बिक्री के बाद अधिकतम 7 दिनों तक ही परिसर में स्टॉक रखने की अनुमति होगी. स्टॉक की जांच के लिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर और सीतामढ़ी के जिलाधिकारियों को भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं.