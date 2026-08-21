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बिहार में चीनी की स्टॉक लिमिट तय, गन्ना उद्योग मंत्री ने कालाबाजारी पर कही ये बात

Bihar News: सम्राट चौधरी की सरकार ने चीनी की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त फैसला लेते हुए चीनी की स्टॉक लिमिट तय कर दी है. अब डीलर अपने यहां अधिकतम 400 टन चीनी ही रख सकेंगे. इससे ज्यादा स्टॉक मिलने पर FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 21, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:59 AM IST
बिहार में चीनी की स्टॉक लिमिट तय, गन्ना उद्योग मंत्री ने कालाबाजारी पर कही ये बात
Image Credit: बिहार में चीनी की स्टॉक लिमिट तय, गन्ना उद्योग मंत्री ने कालाबाजारी पर कही ये बात (ANI)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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