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Sunil Kumar: नीतीश कुमार के भरोसे का दूसरा नाम सुनील कुमार! जो सम्राट सरकार में बने मंत्री

Who is Sunil Kumar: सुनील कुमार साल 2020 में डीजी पद से सेवानिवृत्त होने के बाद जदयू का दामन थाम लिया. वह पहली बार में ही विधायकी का चुनाव जीत गए. जदयू के टिकट से सुनील कुमार भोरे विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते. 

Written By  Shailendra |Last Updated: May 07, 2026, 01:58 PM IST

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सुनील कुमार, मंत्री, बिहार सरकार (File Photo)
सुनील कुमार, मंत्री, बिहार सरकार (File Photo)

Sunil Kumar Profile: बिहार में एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया. जिसके तहत 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली. वहीं, जदयू के कोटे से 13 नेता मंत्री बनाए गए. इन्हीं में से एक नाम सुनील कुमार का है. सुनील कुमार को नीतीश कुमार का सबसे खास माना जाता है. वह नीतीश सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं. अब सम्राट चौधरी सरकार में भी मंत्री बनाए गए. चलिए जदयू नेता सुनील कुमार के बारे में सबकुछ जानते हैं.

दरअसल, सुनील कुमार साल 2020 में डीजी पद से सेवानिवृत्त होने के बाद जदयू का दामन थाम लिया. वह पहली बार में ही विधायकी का चुनाव जीत गए. जदयू के टिकट से सुनील कुमार भोरे विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते. गोपालगंज जिले की भोरे सुरक्षित सीट पर सुनील कुमार की मजबूत पकड़ जदयू के लिए बड़ा प्लस पॉइंट मानी जाती है.

सुनील कुमार के बारे में जानिए
सुनील कुमार साल 1997 से 6 वर्षों से अधिक समय तक पटना जिले के एसएसपी के रूप में भी काम किया है. साल 2020 में वह बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक-सह-प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. उन्होंने साल 1984 में सेंट स्टीफंस कॉलेज, नई दिल्ली से इतिहास में एमए किया है.

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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दायर हलफनामे के अनुसार, भोरे (SC) विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार के पास करीब 5.3 करोड़ की कुल संपत्ति है. सुनील कुमार के पास पटना और गाजियाबाद में फ्लैट भी हैं. हालांकि, उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है.

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