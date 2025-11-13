'नेपाल जैसा नजारा...' वाला बयान देकर फंस गए सुनील सिंह, पटना साइबर थाने में दर्ज हुई शिकायत

RJD Leader Sunil Kumar Singh On Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब कल वोटों की गिनती होने वाली है. उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधान परिषद सदस्य सुनिल सिंह के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की शुरुआत की है. पटना साइबर थाने की पुलिस अवर निरीक्षक खुशबू कुमारी की शिकायत पर FIR दर्ज हुआ है. सुनिल सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ऐसा बयान दिया, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने और विभिन्न वर्गों में वैमनस्य फैलने की संभावना जताई गई. साइबर थाना पटना ने मामला PS केस नंबर 2326/25 के तहत दर्ज किया है. जांच की जिम्मेदारी डीएसपी मिथिलेश कुमार को सौंपी गई है.

बता दें कि राजद अध्यक्ष लालू यादव के करीबी नेता सुनील कुमार सिंह ने चुनाव आयोग और प्रशासन को खुली चेतावनी दी थी. सुनील कुमार सिंह ने कहा कि अगर मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी या धांधली हुई, तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा. उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया. बिहार चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल्स को नकारते हुए सुनील कुमार सिंह ने कहा कि इस बार का मतदान बदलाव के लिए हुआ है. जनता ने नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को पूरी तरह नकार दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है. 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है.

उनके बयान पर एनडीए नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई और चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लेकर सुनील कुमार सिंह पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की. बता दें कि राजद पार्टी में सुनील कुमार सिंह के लालू परिवार के साथ बड़े करीबी संबंध हैं. वे राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई हैं और राजद अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ भी अच्छे संबंध हैं. वही, उनके बयान ने बिहार में सियासी हलचल मचा दी है.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा

