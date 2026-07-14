चारा घोटाले केस में लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, कोर्ट ने जमानत रद्द करने से किया इनकार

सीबीआई कि दलील थी कि लालू यादव ने अपनी सजा का आधा हिस्सा पूरा नहीं किया था, इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी. हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया. बता दें कि चारा घोटाले के कई मामलों में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है. ये मामले झारखंड के देवघर, दुमका, डोरंडा और चाईबासा कोषागारों से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी से जुड़े हैं. अलग-अलग मामलों में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है और बाद में विभिन्न अदालतों से जमानत मिली थी. वर्तमान समय में वे जमानत पर बाहर हैं.