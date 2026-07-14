चारा घोटाले केस में लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, कोर्ट ने जमानत रद्द करने से किया इनकार

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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने लालू यादव मिली जमानत को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया. बता दें कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके लालू यादव की जमानत का विरोध किया था, जिसे आज (मंगलवार, 14 जुलाई) सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अदालत ने सीबीआई की उस दलील को स्वीकार नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि लालू यादव ने आधी सजा पूरी किए बिना जमानत हासिल की है. इस फैसले के बाद लालू यादव की जमानत बरकरार रहेगी.
सीबीआई कि दलील थी कि लालू यादव ने अपनी सजा का आधा हिस्सा पूरा नहीं किया था, इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी. हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया. बता दें कि चारा घोटाले के कई मामलों में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है. ये मामले झारखंड के देवघर, दुमका, डोरंडा और चाईबासा कोषागारों से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी से जुड़े हैं. अलग-अलग मामलों में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है और बाद में विभिन्न अदालतों से जमानत मिली थी. वर्तमान समय में वे जमानत पर बाहर हैं.
सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. एजेंसी का तर्क था कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार आधी सजा पूरी किए बिना जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है. वहीं, चारा घोटाले के मामलों में उनकी दोषसिद्धि बरकरार है और वे पहले की तरह जमानत की शर्तों के तहत बाहर रहेंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के मामले पर दायर अपील को 6 महीने के अंदर निष्पादित करने का भी झारखंड हाई कोर्ट को गाइड किया है.