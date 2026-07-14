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चारा घोटाले केस में लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, कोर्ट ने जमानत रद्द करने से किया इनकार

Lalu Yadav News: चारा घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने लालू यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि जमानत को काफी समय हो चुका है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है.

Written ByKAMRAN JALILIEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 14, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:05 PM IST
चारा घोटाले केस में लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, कोर्ट ने जमानत रद्द करने से किया इनकार
Image Credit: चारा घोटाले केस में लालू यादव को &#039;सुप्रीम&#039; राहत (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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