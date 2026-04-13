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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (File Photo)
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Land For Job: सुप्रीम कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दिया बड़ा झटका, CBI की ओर से दर्ज केस रद्द करने से किया इंकार

Land For Job: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब केस में बड़ा झटका दिया. लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई की ओर से लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए केस को रद्द करने की अपील की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने CBI की ओर से दर्ज केस को रद्द करने से इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की ओर से मुकदमा चलाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A के तहत ज़रूरी मंजूरी न लेने की जो दलील रखी गई है, उसे वो निचली अदालत के ट्रायल के दौरान रख सकते हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की छूट दी कि लालू यादव को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की ज़रूरत नहीं है.

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को ट्रायल की कार्यवाही के दौरान ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने की ज़रूरत नहीं होगी. इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया कि वह लालू प्रसाद यादव की याचिका और सीबीआई के केस की मेरिट को अपने स्तर से देखे. 

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Land for JobLalu Prasad YadavSupreme Court

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