'जनता नकार दे, तो राहत के लिए कोर्ट मत आइए', सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत किशोर की जन सुराज की याचिका खारिज, जानें 5 बड़ी बातें

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 फरवरी) को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई और फिर इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. याचिका में 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक कल्याणकारी योजना के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था और राज्य में नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराने की मांग की गई थी. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने चुनाव हारने के बाद राहत पाने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल करने की कोशिश करने पर जन सुराज पार्टी को फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की 5 बड़ी बातें:

सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने जन सुराज पार्टी से पूछा, "आपको कितने वोट मिले? जब लोग आपको नकार देते हैं, तो आप राहत पाने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल करते हैं! किसी को तो उस समय ही योजना को चुनौती देनी चाहिए थी. यह हमारे सामने प्रार्थना नहीं है. आप बस चुनाव को रद्द घोषित करवाना चाहते हैं." बता दें कि जन सुराज पार्टी ने 2025 के चुनावों में 243 विधानसभा सीटों में से 242 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले पर फैसला करने के लिए हाई कोर्ट सही मंच है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि यह सिर्फ एक राज्य से जुड़ा मामला है, इसलिए कृपया उस हाई कोर्ट में जाएं. कुछ मामलों में, मुफ्त योजनाओं का गंभीर मुद्दा है जिसकी हम गंभीरता से जांच करेंगे. सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने जन सुराज पार्टी की ओर से दलील पेश करते हुए कहा, जिस योजना के तहत मतदाताओं को भुगतान किया गया था, उसे चुनावों से ठीक पहले घोषित किया गया था और भुगतान तब किया गया जब आचार संहिता लागू थी. उन्होंने तर्क दिया, किसी राज्य में गंभीर वित्तीय घाटा हो और यह एक तरह की खैरात हो कि 10,000 रुपये तुरंत दिए जाएंगे और आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद 35 लाख से ज़्यादा लोग इस योजना में नामांकित हो गए. CJI ने जवाब दिया, "डायरेक्ट ट्रांसफर योजना अलग है. यह महिला स्वयं सहायता समूहों के बारे में है." जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "हम मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर विचार करेंगे, लेकिन हमें नेकनीयती भी देखनी होगी. हम किसी ऐसी पार्टी के कहने पर ऐसा नहीं कर सकते जो अभी-अभी चुनाव हारी है. जब आप सत्ता में आएंगे, तो आप भी ठीक वैसा ही करेंगे." अंत में जन सुराज पार्टी ने अपनी याचिका वापस ले ली.