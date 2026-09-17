'सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत होगा इलेक्शन' पंचायत चुनाव पर मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान

2047 तक विकसित भारत के संकल्प में योगदान

उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के विजन में हम सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं. प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हें बधाई देते हैं. यह उसी काम का हिस्सा है. पहले सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उसे भी हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और आने वाले 20 वर्षों में देश को विकसित बनाने के लिए जो संकल्प लेने की जरूरत है, वह संकल्प लेने का भी काम कर रहे हैं.