'सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत होगा इलेक्शन' पंचायत चुनाव पर मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान

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Bihar Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव को लेकर बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि यह पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही बिहार में पंचायत चुनाव होंगे. अभी प्रक्रिया चल रही है कि आरक्षण के निर्धारण के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाना है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इसके लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया होती है और आरक्षण के निर्धारण के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाता है.
PM के नेतृत्व में देश को विकास की नई दिशा देने का काम
प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देते हैं. इस प्रकार से देश को विकास की नई दिशा देने का काम उन्होंने किया है. आज के समय में समाज के विकास के लिए काम हो रहा है और देश को विकसित बनाने के लिए जो विजन है, उसमें हम सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं.
2047 तक विकसित भारत के संकल्प में योगदान
उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के विजन में हम सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं. प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हें बधाई देते हैं. यह उसी काम का हिस्सा है. पहले सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उसे भी हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और आने वाले 20 वर्षों में देश को विकसित बनाने के लिए जो संकल्प लेने की जरूरत है, वह संकल्प लेने का भी काम कर रहे हैं.
अलग-अलग विभागों के लिए तय किए गए कार्यक्रम
वहीं, कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि अलग-अलग विभागों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं और इसके लिए नोडल विभाग बनाए गए हैं. उसी के अनुसार सभी लोग काम कर रहे हैं. इस सीट पर भी अभी बहुत कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे. जब इसका प्रारूप और प्रस्ताव सामने आता है, तब इस पर स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा