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'सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत होगा इलेक्शन' पंचायत चुनाव पर मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान

Bihar Panchayat Chunav: मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि बिहार में पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार होंगे. आरक्षण निर्धारण के लिए डेडिकेटेड कमीशन और ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 17, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:24 PM IST
'सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत होगा इलेक्शन' पंचायत चुनाव पर मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान
Image Credit: दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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