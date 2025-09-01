Bihar SIR: नामांकन के अंतिम दिन तक होगा दावे/आपत्तियों पर विचार, बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश
Bihar SIR: नामांकन के अंतिम दिन तक होगा दावे/आपत्तियों पर विचार, बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि दावों पर विचार करने की प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि हमें यह भी पता चला है कि दावों/आपत्तियों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों में गंभीर रूप से विवादित प्रश्न हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 01, 2025, 01:49 PM IST

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court On Bihar SIR: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज (सोमवार, 01 सितंबर) को सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील और चुनाव आयोग के वकील के बीच जोरदार बहस देखने को मिली. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि IA अंतरिम निर्देशों की मांग कर रहे हैं, जिसमें दावे दायर करने की समयसीमा को 2 सप्ताह तक बढ़ाने के लिए भी शामिल है. IA की सामग्री के जवाब में निर्वाचन आयोग के वकील द्विवेदी ने एक नोट सौंपा है जिसमें प्रत्येक आईए की सामग्री और आयोग की प्रतिक्रिया का उल्लेख हैं. दावे और आपत्तियां दायर करने के लिए समय बढ़ाने के संबंध में, नोट में कहा गया है कि 1 सितंबर के बाद दावे दायर करने पर रोक नहीं है. 

यह कहा गया है कि 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी दावे/आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं, और रोल को अंतिम रूप देने के बाद उन पर विचार किया जाएगा. दावों पर विचार करने की प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी. दावे/आपत्तियां दायर की जाती रहें. इस बीच, राजनीतिक दल प्रस्तुत नोट पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि हमें यह भी पता चला है कि दावों/आपत्तियों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों में गंभीर रूप से विवादित प्रश्न हैं. मतदाताओं, जो इन कार्यवाहियों का केंद्रीय मुद्दा हैं, की सुविधा के लिए, हम बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि वे कल दोपहर से पहले, अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति या अधिसूचना के लिए निर्देश जारी करें. 

कोर्ट ने आगे कहा कि वे दावों/आपत्तियों/सुधारों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने में मतदाताओं/राजनीतिक दलों की सहायता करेंगे. इसके बाद प्रत्येक पीएलवी डीएलएसए के अध्यक्ष को एक गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. पीएलवी से एकत्रित इस जानकारी को आगे के विचार के लिए एसएलएसए के स्तर पर एकत्रित किया जा सकता है. इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल एस ने कहा कि जब भी कोई जवाब दे, वह आधार देख सकता है. कृपया इसे 65 तक सीमित रखने के बजाय, नोटिस प्राप्त करने वाले सभी लोगों पर लागू करें. इस पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि अगर 65 से ज़्यादा की सीमा स्वीकार नहीं की जा रही है, तो हम यहाँ हैं. हम 8 सितंबर को फिर मिलेंगे.

