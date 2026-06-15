/Deepak Prakash: बिना सदन सदस्य के दीपक प्रकाश के 2 बार मंत्री बनने के मामले में SC ने जारी किया नोटिस, सरकार और EC से मांगा जवाब

Bihar Politics: बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की मंत्री के तौर पर दोबारा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. बता दें कि राकेश कुमार सिंह नाम के व्यक्ति की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं और संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत गैर-विधायक को मंत्री पद पर बने रहने के लिए मिली छह महीने की छूट केवल एक बार के लिए होती है. दीपक प्रकाश की मंत्री पद पहली नियुक्ति की तारीख 20 नवंबर 2025 की हुई थी. इस लिहाज से मंत्री पद पर बने रहने के लिए विधायक/विधान परिषद सदस्य बनने की छह महीने की अवधि 20 मई 2026 को समाप्त हो गई है. ऐसे में दोबारा नियुक्ति करके उन्हें अतिरिक्त समय देने की कोशिश की गई है.