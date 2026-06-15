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Deepak Prakash: बिना सदन सदस्य के दीपक प्रकाश के 2 बार मंत्री बनने के मामले में SC ने जारी किया नोटिस, सरकार और EC से मांगा जवाब

बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की मंत्री के तौर पर दोबारा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 15, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:26 PM IST
Deepak Prakash: बिना सदन सदस्य के दीपक प्रकाश के 2 बार मंत्री बनने के मामले में SC ने जारी किया नोटिस, सरकार और EC से मांगा जवाब
Image Credit: दीपक प्रकाश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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