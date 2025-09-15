Bihar SIR: 'अगर चुनाव आयोग ने गलत किया तो SIR की पूरी प्रकिया होगी रद्द...', SC का बड़ा बयान

Supreme Court On Bihar SIR: बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट में आज (सोमवार, 15 सितंबर) को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है. कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने कोई गलती की है तो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को निरस्त की जा सकती है. कोर्ट ने आज की सुनवाई में कहा कि वह बिहार एसआईआर पर आंशिक राय नहीं दे सकता, जो भी अंतिम फैसला होगा, वह पूरे देश के ऊपर लागू होगा. सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि हम मानते हैं कि निर्वाचन आयोग को संवैधानिक प्राधिकार और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है. कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 07 अक्टूबर को होगी.

आज की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कांत ने चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से पूछा कि एसआईआर की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या हमें इस बात का वास्तविक आंकलन होने तक इंतजार नहीं करना चाहिए कि कितने लोग छूट गए हैं?

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि चुनाव आयोग अन्य राज्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, चूंकि हमने कानूनी पहलुओं पर काफी हद तक विचार किया है, इसलिए हमें आज ही एक तारीख दे दीजिए. अगर यह पाया जाता है कि यह संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है, तो हम इस पर ज़ोर दे सकते हैं कि इसे जारी न रखा जाए. अन्य राज्यों के साथ आगे बढ़ने और एक निश्चित निष्कर्ष निकालने का कोई सवाल ही नहीं है. एक वास्तविक तारीख़ दी जा सकती है.

अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से कहा कि एक समय-सीमा होती है. कानून कहता है कि नामांकन की आखिरी तारीख वह होती है जब मतदाता भूमिका स्थगित कर दी जानी चाहिए. इस चुनाव में, मुझे एक अवैध कार्यप्रणाली के कारण मतदान के अधिकार से क्यों वंचित किया जाए?

वरिष्ठ एडवोकेट एएम सिंघवी ने कहा कि माननीय न्यायाधीश इसे जल्द से जल्द लें. उन्होंने अब पूरे देश में इसकी घोषणा कर दी है.

इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि इस बीच वे जो भी प्रस्ताव देंगे, हम वही फैसला सुनाएंगे जो निश्चित रूप से लागू होगा.

इस पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि जो हो रहा है वह नियमों और उनके अपने मैनुअल का घोर उल्लंघन है. वस्तुतः कोई पारदर्शिता नहीं है. उनके नियमों के अनुसार, आपत्तियाँ एक दिन के भीतर उनकी वेबसाइट पर अपलोड करनी होती हैं. ताकि लोग देख सकें कि किसने हटाने आदि के लिए आवेदन किया है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है. उन्होंने केवल 30% आपत्तियाँ और जोड़ने आदि के अनुरोध अपलोड किए हैं.

जिस पर जस्टिस कांत ने कहा कि समस्या यह है कि जब हम उनसे जवाब मांगते हैं तो वे एक अलग कहानी लेकर आते हैं. हमें दोनों कहानियां सुननी होंगी.

एडवोकेट प्रशांत भूषण ने फिर कहा कि यह उनके अपने डेटा से है. उन्हें अपने नियमों, अपने मैनुअल का पालन करना होगा. उन्हें अपनी नियमावली और मौजूदा नियमों का पालन करना होगा.

जिस पर जस्टिस कांत ने कहा कि हम 7 अक्टूबर को इस पर विचार करेंगे. इस बीच, आप सभी अपनी दलीलों का एक संक्षिप्त नोट तैयार कर लीजिए.

एडवोकेट भूषण ने फिर पूछा कि अगर जिस तरह से उन्होंने ये रोल तैयार किए हैं, उसे रद्द कर दिया जाता है, तो क्या होगा? अक्टूबर के मध्य में चुनावों की घोषणा होनी है. समय नहीं होगा. इस बीच, उन्हें नियमों का पालन करने का निर्देश दिया जा सकता है. वे न्यायालय के आदेशों का पालन कर रहे हैं. वे किसी अन्य नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. न्यूनतम पारदर्शिता होनी चाहिए. उन्हें अपने नियम खुद मानने चाहिए.

तब जस्टिस कांत ने कहा कि हमें इन उल्लंघनों का एक संकलन दीजिए. आप इन्हें समेकित करके एक प्रति दीजिए.

कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा एक दैनिक बुलेटिन प्रकाशित किया जा रहा था. अब इसे बंद कर दिया गया है. हम राजनीतिक दलों को रिपोर्ट दे रहे हैं. अब वे दैनिक बुलेटिन चाहते हैं. हमारे पास और भी काम हैं. मैं पूरे देश में इसकी माँग कर रहा हूँ. महोदय, आधार केवल पहचान का प्रमाण है. यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है, उम्र का प्रमाण नहीं है, निवास का प्रमाण नहीं है आदि. आधार को इन 12 दस्तावेज़ों के बराबर नहीं माना जा सकता.

जिस पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि तो क्या पैन कार्ड आधार से ज्यादा प्रासंगिक है?

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि हम आपकी बात सुनेंगे. एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर, हमने आधार का ज़िक्र किया है.

कोर्ट में अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने आधार का विरोध करते हुए कहा कि आधार को 11 अन्य दस्तावेज़ों के साथ रखना पूरी तरह से क़ानून के ख़िलाफ़ है. आधार विदेशियों को भी जारी किया जाता है. कृपया 8 सितंबर के आदेश में संशोधन करें. अन्यथा यह विनाशकारी होगा.

जिस पर जस्टिस बागची ने कहा कि विनाशकारी है या नहीं, इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा.

वहीं जस्टिस कांत ने कहा कि हम इस मुद्दे को खुला रख रहे हैं. हम न तो इसे अस्वीकार कर रहे हैं और न ही स्वीकार कर रहे हैं.

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने फिर कहा कि बिहार में लाखों रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं. चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी विदेशी को मतदान का अधिकार न मिले.

जिस पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि कई दस्तावेज जाली हो सकते हैं. आधार का उपयोग कानून द्वारा अनुमत सीमा तक ही किया जाना चाहिए. इसके बाद कोर्ट ने 07 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख दे दी.

