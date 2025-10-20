Advertisement
'जो गोरक्षा कर सके...उसी को वोट दें', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अपील

Bihar Chunav 2025: शंकराचार्य जी ने कहा कि दीपावली गोमाता का त्योहार है, जो गोवत्स द्वादशी से शुरू होता है और गोवर्धन पूजा, भाई दूज जैसे गोवंश से जुड़े पर्वों को समाहित करता है. उन्होंने प्रश्न किया कि जब गोमात ही खतरे में है तो हम दिवाली कैसे मना सकते हैं?

Oct 20, 2025

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (File Photo)
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (File Photo)

Swami Avimukteshwaranand Saraswati: ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज सोमवार को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा पहुंचे. यहां उन्होंने गोमाता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार चुनाव में लोग गोरक्षा करने वालों को ही वोट करें. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करे. हमारा मानना है कि यदि सनातन धर्म को मानने वाले और गोमाता में आस्था रखने वाले लोग यह संकल्प लें कि वे केवल उसी नेता को वोट देंगे जो गोमाता की रक्षा करेगा, तो किसी भी पार्टी के नेता को गोरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा.

शंकराचार्य ने बिहार चुनाव के संदर्भ में कहा कि उनका उद्देश्य सनातन धर्मियों को पाप से बचाना और पुण्य अर्जन के लिए प्रेरित करना है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी 'रामधाम' योजना के बारे में भी बताया, जिसके तहत वे भारत की हर विधानसभा में 108 गोमाताओं के सुखपूर्वक निवास के लिए रामधाम की स्थापना का कार्य कर रहे हैं. सैकड़ों विधानसभा में कार्य चल रहा है, धीरे-धीरे उनका मूर्त रूप आ जाएगा.

उन्होंने कहा कि पूरे देश में 4123 विधानसभाएं हैं. अगर हर जगह यह मॉडल बन जाए और चलने लगे और सफल हो जाए तो यह बहुत सारे लोग इस मॉडल पर काम करना शुरू करेंगे. इस तरह गोमाता की सेवा शुरू हो जाएगी. 

उन्होंने कहा कि उन्हें दीपावली की हार्दिक खुशी तब होगी, जब यह सुनिश्चित हो जाएगा कि देश में गो माता की हत्या नहीं होगी. उन्होंने सनातनियों से आग्रह किया कि वे दीपावली के अवसर पर यह संकल्प लें कि वे ऐसे किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे जिससे गो माता को चोट पहुंचे. यह बात अगर सनातन धर्मियों की तरफ से अगर साफ-साफ गूंजने लगे, तो खेल पलट जाएगा.

इनपुट: आईएएनएस

