/तेज प्रताप की वकील निशा सिंह ने गिरफ्तारी को बताया गैर-कानूनी, सेहत का हवाला देकर मांगी जमानत

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राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को पुलिस ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) रात गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया. इसी क्रम में JJD नेता तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर उनकी वकील निशा सिंह ने कहा कि हम तेज प्रताप के लिए जमानत की अर्जी दाखिल कर रहे हैं. उन पर कई धाराएं लगाई गई हैं. हालांकि, मुख्य और सबसे गंभीर आरोप धारा 109 (हत्या की कोशिश) का है. सबसे हैरानी की बात यह है कि FIR दर्ज होने के समय कोई चोट की रिपोर्ट मौजूद नहीं थी. इसके अलावा, गिरफ्तारी FIR दर्ज होने से पहले ही हो गई थी. FIR बहुत जल्दबाजी में दर्ज की गई, गिरफ्तारी के बाद, जो कानूनी प्रक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी है.
उन्हें इंटेंशनली डिटेन किया गया
अधिवक्ता निशा सिंह ने कहा कि इस तरह से किसी को हिरासत में लेना पूरी तरह से गैर-कानूनी है. उनकी हेल्थ इश्यू को देखते हुए जेल में रखना सेफ नहीं है. उन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है. पहले से उन्हें शुगर-बीपी का इश्यू है. अचानक उनके साथ इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो गया. उस वक्त फैमिली के लोग भी बाहर थे. गांधी मैदान थाने के कंसर्न कोर्ट SDJM के यहां बेल आज फाइल की गई है. यह पॉलीटिकल स्टंट है. शनिवार के दिन इंटेंशनली उन्हें डिटेन किया गया, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था.
'FIR हुई नहीं, और गिरफ्तार कर लिया गया'
निशा सिंह ने आगे कहा कि मैं भी इवनिंग के वक्त से साथ में थी. जिस वक्त गिरफ्तार किया गया, उस वक्त तक FIR नहीं हुई थी. यह बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है. FIR हुई नहीं, और गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार करने के बाद दीघा थाना, दानापुर फिर नौबतपुर शिफ्ट किया गया. उन्होंने धारा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि दंगा भड़काने का आरोप आप कैसे लगा सकते हैं, ना उन्होंने इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दिया, ना किसी को उकसाया. वह आतंकवादी तो हैं नहीं. गाड़ी से वहां से गुजर रहे थे, लड़कों के रिक्वेस्ट करने पर गाड़ी से उतरे और नेशनल फ्लैग लहराकर वापस निकल गए.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा