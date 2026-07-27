/तेज प्रताप की वकील निशा सिंह ने गिरफ्तारी को बताया गैर-कानूनी, सेहत का हवाला देकर मांगी जमानत

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को पुलिस ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) रात गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया. इसी क्रम में JJD नेता तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर उनकी वकील निशा सिंह ने कहा कि हम तेज प्रताप के लिए जमानत की अर्जी दाखिल कर रहे हैं. उन पर कई धाराएं लगाई गई हैं. हालांकि, मुख्य और सबसे गंभीर आरोप धारा 109 (हत्या की कोशिश) का है. सबसे हैरानी की बात यह है कि FIR दर्ज होने के समय कोई चोट की रिपोर्ट मौजूद नहीं थी. इसके अलावा, गिरफ्तारी FIR दर्ज होने से पहले ही हो गई थी. FIR बहुत जल्दबाजी में दर्ज की गई, गिरफ्तारी के बाद, जो कानूनी प्रक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी है.