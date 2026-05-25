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अखिलेश यादव का समर्थन नहीं करते तेज प्रताप! यूपी में योगी आदित्यनाथ की जीत की भविष्यवाणी से मचा सियासी घमासान

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के बयान ने सियासी घमासान मचा दिया है. उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव का समर्थन नहीं करता. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योगी जी यूपी में तीसरी बार सरकार बनाएंगे. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 25, 2026, 03:54 PM IST

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तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव

UP की जमीन पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे दिया है. विंध्याचल में दर्शन के लिए पहुंचे जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है. तेज प्रताप ने कहा कि मैं अखिलेश यादव का समर्थन नहीं करता, आपने बिहार चुनाव देखे ही होंगे और यह भी देखा होगा कि हमारी पार्टी ने कैसा प्रदर्शन किया. जीत और हार राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं या तो कोई जीतता है या हारता है. इसलिए, इस बार इस बात की प्रबल संभावना है कि योगी जी यहां एक बार फिर सरकार बनाएंगे. योगी जी तीसरी बार सरकार बनाएंगे. वहीं, बीजेपी से गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि माता रानी की कृपा होगी तो होगी.

वहीं, RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार यह पक्का इरादा कर लिया है कि वे योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य से विदा कर देंगे. जब जनता किसी बात को ठान लेती है, तो वह तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक कि वह लक्ष्य पूरी तरह हासिल न हो जाए. भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से भली-भांति अवगत है कि योगी के नेतृत्व में इस बार उसे सत्ता दोबारा हासिल नहीं होगी. भले ही कुछ लोग यह दावा करें कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में लौटेगी और यह उनकी निजी राय हो सकती है. लेकिन यह निश्चित रूप से जनता की भावना को नहीं दर्शाती. जनता की भावना अखिलेश जी के साथ है. इस बार, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के अखिलेश जी के नेतृत्व में, पूरी दृढ़ता के साथ एक ऐसी सरकार बनाएगी जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित होगी.

BJP विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि तेज प्रताप यादव ने अपनी निजी इच्छा जाहिर की है. यह भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है कि पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी और किसके साथ नहीं. इसलिए, किस पार्टी के साथ गठबंधन करना है और किससे बचना है. यह तय करना पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व का काम होता है. जब शीर्ष नेतृत्व की बैठक होती है, तो वे इस मामले पर विचार-विमर्श करते हैं. इस प्रकार, यह शीर्ष नेतृत्व का काम है. जहां तक उनके इस दावे की बात है कि योगी जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्होंने एक गहरी सच्चाई कही है और मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं. उन्होंने आगे कहा कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस समय सुकून में है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में जिस प्रकार की सरकार आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, हम समझते हैं कि अगली बार नहीं, बार-बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी. 

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कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि तेज प्रताप यादव की पहचान कुछ ऐसी है कि लालू यादव के बेटे होने के नाते, वे जो कुछ भी कहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता. चाहे किसी भी राज्य के चुनावों के बारे में कोई भी कुछ भी कहे, 'INDIA' गठबंधन पूरी ताकत के साथ UP में चुनाव जीतने के लिए तैयार है. हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं. हर कोई जानता है कि जब उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा था, तो उनका क्या हश्र हुआ था.

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वहीं, JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इस बयान का क्या मतलब है? एक तरफ RJD 'डिनर पॉलिटिक्स' के जरिए विपक्षी नेताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, जिसमें लालू यादव मेजबान की भूमिका निभा रहे हैं. दूसरी तरफ, लालू यादव के बेटे, तेज प्रताप यादव यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर बनेगी. असल में, यह जमीनी हकीकत को दिखाता है. UP का राजनीतिक परिदृश्य सचमुच बदल गया है, और भारतीय जनता पार्टी राज्य में एक बार फिर सरकार बनाएगी.

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