अनंत सिंह की गिरफ्तारी और तेजस्वी के शपथ वाले बयान पर तेज प्रताप की प्रतिक्रिया, जानें क्या कुछ कहा

Tej Pratap Yadav on Anant Singh: तेज प्रताप यादव अनंत सिंह की गिरफ्तारी और तेजस्वी के शपथ वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी हैं. अनंत सिंह को लेकर तेज प्रताप ने कहा कि  उनकी जैसी छवि है, उनकी गिरफ्तारी तय थी.

Nov 02, 2025, 03:45 PM IST

Tej Pratap Yadav on Anant Singh: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिस तरह की उनकी छवि है, उनकी गिरफ्तारी तय थी. पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने कहा कि उनकी छवि और उनके खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों को देखते हुए, उनकी गिरफ्तारी होनी ही थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना में होने वाले रोड शो को लेकर तेजप्रताप यादव ने कहा कि सभी अपना-अपना काम कर रहे हैं. बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल रोड शो कर रहे हैं, हमारी पार्टी भी रोड शो कर रही है और मैं खुद रोड शो कर रहा हूं.

तेजस्वी के बयान पर क्या बोले भाई तेज प्रताप
महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के एक बयान पर तेजप्रताप ने कोई खास टिप्पणी नहीं की. यह बयान 18 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेने से संबंधित था, जिस पर तेजप्रताप ने कहा कि चुनाव है, कोई कुछ भी कह सकता है. तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगली सरकार महागठबंधन की बन रही है और दो माह के भीतर सभी अपराधियों को जेल भेजा जाएगा. इस पर तेजप्रताप यादव ने कहा कि बिहार की जनता देखेगी कौन क्या करेगा. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनावी दूल्हा बताए जाने पर तेजप्रताप ने कहा कि सपा सुप्रीमो कई बार अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं.

अपनी सुरक्षा को लेकर जताई चिंता
तेजप्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई और कहा कि उन्होंने इसे लेकर केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की है. बता दें कि मोकामा में जनसुराज पार्टी का समर्थन कर रहे दुलारचंद की हत्या मामले में विपक्ष ने एनडीए सरकार को निशाने पर ले लिया है. जदयू उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी नेताओं का दावा है कि बिहार में सुशासन नहीं बल्कि महाजंगलराज का दौर चल रहा है. बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि एनडीए सरकार की विदाई कर महागठबंधन की सरकार बनाई जाए.

-आईएएनएस

