तेज प्रताप और संतोष रेणु का मामला पकड़ा तूल, एक ने कराया केस दर्ज तो दूसरे ने मांगी सुरक्षा

Bihar Politics: राजधानी पटना में राजनीतिक गलियारों की गर्माहट एक बार फिर बढ़ गई है. जनशक्ति जनता दल से जुड़े नेता तेज प्रताप और पार्टी के पूर्व प्रवक्ता तथा माधव सेवा के अध्यक्ष संतोष रेणु यादव के बीच आरोप-प्रत्यारोप की जंग खुलकर सामने आ गई है. मामला अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ थानों का रुख कर लिया है। एक ओर धमकी और रंगदारी मांगने का आरोप है, तो दूसरी ओर जान के खतरे की बात कही जा रही है, जिससे सियासी माहौल और तनावपूर्ण हो गया है।

तेज प्रताप ने दर्ज कराया धमकी और रंगदारी का केस

तेज प्रताप ने सचिवालय थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें धमकी दी गई और उनसे रंगदारी की मांग की गई. उनका कहना है कि यह सब राजनीतिक दबाव बनाने और उन्हें डराने के उद्देश्य से किया गया है. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है.

संतोष रेणु ने मांगी सुरक्षा

वहीं दूसरी तरफ संतोष रेणु यादव ने बेउर थाना में आवेदन देकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की तैयारी की जा रही है. संतोष रेणु का कहना है कि उनकी जान को खतरा है और तेज प्रताप द्वारा उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने निष्पक्ष जांच और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है.

पुलिस जांच में जुटी

दोनों पक्षों के आरोपों के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है. सिटी एसपी (पश्चिमी) पटना भानू प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों तरफ से लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं. फिलहाल सनहा दर्ज कर लिया गया है और सभी बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी. फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी जारी है और सबकी निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.

रिपोर्ट: इस्तेयाक खान