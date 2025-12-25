'मेरी जान को खतरा', तेज प्रताप यादव ने गृह मंत्री को लिखा पत्र, मांगी सुरक्षा; जानिए आरोपी का नाम

Tej Pratap Yadav Security Demand: बिहार की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है. लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav Life Threat) ने राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी (Home Minister Samrat Choudhary) को पत्र लिखकर अपनी जान को खतरा बताया है और सुरक्षा की मांग की है. तेज प्रताप यादव का आरोप है कि उनकी ही पार्टी जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेनू यादव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है.

तेज प्रताप यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि संतोष रेनू यादव की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है. उन्होंने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए राज्य सरकार से उचित सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. साथ ही तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय थाना में संतोष रेनू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पहले भी जान को खतरा बता चुके हैं तेज प्रताप

बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने इससे पहले भी अपनी जान को खतरा बताया था. उन्होंने कहा था कि कुछ 'षड्यंत्रकारियों' पर उनके खिलाफ साजिश रचने और उन्हें मरवाने की कोशिश कर रहे हैं. तब तेज प्रताप यादव ने अपने विरोधियों को 'जयचंद' कहकर संबोधित किया था. उन्होंने कहा था कि जयजंद मेरी हत्या करवाना चाहता है.

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वायरल वीडियो तेज प्रताप किसी से बातकर रहे होते हैं. इस दौरान वह अपने खिलाफ साजिश की बात कर रहे थे.

