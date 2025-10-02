Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2945277
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को दी नसीहत, कहा- उन्हें मर्यादा समझनी चाहिए

Bihar Politics: पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को नसीहत दी कि उन्हें राम-लक्ष्मण की मर्यादा समझनी चाहिए और बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए. विजयादशमी पर जनता को शुभकामनाएं देते हुए तेज प्रताप ने RSS पर भी हमला बोला और कहा कि आजादी में उसका कोई योगदान नहीं रहा.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:41 PM IST

Trending Photos

तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को दी नसीहत
तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को दी नसीहत

Bihar Politics: बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें मर्यादा समझनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वे छोटे भाई हैं, उन्हें समझना चाहिए कि कौन राम है और कौन लक्ष्मण है. उनको मर्यादा देखनी चाहिए।.बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि वे जो भी कर रहे होंगे, वे अपनी बुद्धि और विवेक से कर रहे होंगे.

तेज प्रताप यादव ने महुआ जाने से पहले पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विजयादशमी में भी हम जनता के बीच हैं. अपना पूरा जीवन जनता के लिए न्योछावर कर दिया है. इस दौरान तेज प्रताप यादव ने लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं भी दी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 वर्ष पूरे होने पर पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि आजादी में RSS का कोई योगदान नहीं रहा है. महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ, वह दुनिया जानती है. हम लोग महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं.

ये भी पढ़ें: विजयादशमी पर JDU ने AI वीडियो से लालू यादव पर साधा निशाना, कांग्रेस ने किया पलटवार

‎लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरे पर तेज प्रताप यादव ने कहा, अब वे विदेश गए हैं, वे जानेंगे. वे सोच रहे होंगे कि उनके घूमने से लोगों का भला होगा तो वे घूम रहे होंगे. वे अपना भला कर रहे होंगे. 'आई लव मोहम्मद' के विवाद पर उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए. हम तो सभी धर्म को मानते हैं तो हमें भी आकर गिरफ्तार कर ले. हम लोग सभी धर्म को लेकर चलते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए. ‎उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश-दुनिया किधर जा रही है? इस देश की स्थिति बदतर हो गई है. जनता सब देख रही है. ‎विजयादशमी को लेकर उन्होंने कहा कि रावण कोई नहीं होता. रावण असुर होता है, जो लोगों के दिमाग में बसा रहता है. उस सोच को लोग बदल देंगे तो रावण अपने आप खत्म हो जाएगा. ‎ ‎

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar politics

Trending news

Dussehra 2025
पटना के गांधी मैदान में बारिश के बीच जला रावण का पुतला, CM नीतीश रहे मौजूद
Koderma News
Koderma: निलंबन और वेतन से परेशान पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या
Bihar politics
विजयादशमी पर JDU ने AI वीडियो से लालू यादव पर साधा निशाना, कांग्रेस ने किया पलटवार
# Bihar news
नहीं थम रहा 'आई लव मोहम्मद' विवाद, मोतिहारी में दिखा पोस्टर
Jehanabad news
जहानाबाद में डीएम और एसपी ने निकाला संयुक्त मार्च, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
bihar chunav 2025
15 साल से JDU का कब्जा, फिर भी बाढ़ और खराब सड़कों से त्रस्त है निर्मली
bihar chunav 2025
BJP ने तेजस्वी-राहुल को बताया 'कलयुग का रावण', RJD ने बोला तीखा हमला
Babubarhi Assembly Seat
मधुबनी का अहम विधानसभा सीट है बाबूबरही, कृषि पर निर्भर अधिकांश आबादी
Vijay Chaudhary
बिहार में अब रामराज, विजय चौधरी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना
Mahatma Gandhi Jyanti
Dhanbad: महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि
;