आधी रात को प्रशांत किशोर से मिले तेज प्रताप यादव, क्या पक रही कोई सियासी खिचड़ी?

Tej Pratap Yadav and Prashant Kishor: तेज प्रताप यादव मंगलवार की रात प्रशांत किशोर से मुलाकात की. दोनों नेता की इस मुलाकात ने बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है. सियासी हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है. वहीं, इस मुलाकात का वीडियो तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो किया है.

तेज प्रताप यादव ने लिखा कि आज का दिन राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा. मेरी मुलाकात Prashant Kishor से हुई, जहां हमने जनहित और भविष्य की राजनीति को लेकर गहन चर्चा की. इस दौरान जनता की अपेक्षाओं और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर विस्तार से बात हुई. यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें कई ऐसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ जो आने वाले समय में राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं.

उन्होंने आगे लिखा कि मैं, तेज प्रताप यादव, इस संवाद को अपने राजनीतिक जीवन के एक महत्वपूर्ण अनुभव के रूप में देखता हूं, जहां सकारात्मक सोच और जनसेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने का संकल्प और भी मजबूत हुआ.

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वहीं, अब चर्चा होने लगी है कि बिहार में सत्ताधारी गठबंधन (NDA) के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार करने के लिए पर्दे के पीछे बड़ी खिचड़ी पक रही है. हालांकि, तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की है.

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