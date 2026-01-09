Advertisement
चेहरे पर शिकन...आंखों में बेबसी...माथे पर चिंता की लकीरें, जब कोर्ट में आमने-सामने हुए तेज प्रताप और तेजस्वी

Tej Pratap Yadav and Tejashwi Yadav: शुक्रवार को जब कोर्ट परिसर में तेजस्वी यादव, अपनी बड़ी बहन मीसा भारती और बड़े भाई तेजप्रताप यादव का आमना-सामना हुआ, तो वहां का माहौल काफी चर्चा में रहा. इस दौरान तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई के प्रति काफी विनम्र नजर आए और इशारों में हल्की से मुस्कान के साथ हालचाल पूछा.

Written By  Shailendra |Last Updated: Jan 09, 2026, 03:43 PM IST

जब कोर्ट में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव आए सामने (File Photo)
चेहरे पर शिकन...आंखों में बेबसी...माथे पर चिंता की लकीरें और मन में एक अजीब सी हलचल, जब कोर्ट की दहलीज पर इन ऐसे हालात में मिले दो भाई. कौतूहल इस बात का कहा था कि दोनों मिलते हैं तो बात करते हैं या नहीं करते हैं. दोनों ने सिर हिलाकर इशारों में ही एक दूसरे को भाव को समझ लिया. बात तो नहीं हुई, लेकिन जो हुआ वह अप्रत्याशित था, रिश्तों में जमी बर्फ पिघली तो नहीं, लेकिन हल्की गर्माहट से पिघले की उम्मीद तो बंधी. जी हां, बात कर रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोनों बेटे तेज प्रताप यादव औ तेजस्वी यादव की.

दरअसल, दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में 9 जनवरी, 2026 दिन शुक्रवार को एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. जब तेज प्रताप यादव कोर्ट पहुंचे, तो वहां उनका सामना छोटे भाई तेजस्वी यादव से हुआ. इस दौरान मीसा भारती मौजूद थीं. तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई के प्रति काफी विनम्र नजर आए और इशारों में हल्की से मुस्कान के साथ हालचाल पूछा. कोर्ट परिसर में माहौल काफी भावुक में रहा.

वहीं, कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने के बाद तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किया. इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि चूड़ा-दही भोज कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव आएंगे, तो उन्होंने कहा कि चूड़ा-दही का इनविटेशन दे दिया है. वह आएंगे, काहे नहीं आएंगे. तेज प्रताप यादव ने कहा कि पिता जी से मुलाकात हुई और सेहत को लेकर बातचीत हुई.

बता दें कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी, मीसा भारती, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया है. कोर्ट ने आईपीसी 120बी, 420, प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किया है. वहीं, 52 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया है. कोर्ट ने माना है कि लालू यादव और उनके परिवार ने एक आपराधिक गिरोह की तरह काम किया. अब इन धाराओं के तहत लालू परिवार और बाकी को मुकदमे का सामना करना होगा.

यह भी पढ़ें: 'लालू परिवार एक क्रिमिनल ग्रुप की तरह काम कर रहा था', स्पेशल जज की 7 बड़ी बातें

