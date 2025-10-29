Advertisement
Bihar Chunav 2024: तेजस्वी को 'जननायक' बताने पर भड़के तेज प्रताप यादव, RJD से भी उठी विरोध की आवाज

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2024: बिहार चुनाव से पहले राजद की ओर से तेजस्वी यादव को 'नायक' की उपाधि देने पर काफी सियासत देखने को मिल रही है. तेजस्वी के बड़े भाई और JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी पर लालू यादव की छत्रछाया है. वे अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाएं. राजद में भी इसके विरोध में स्वर बुलंद हो रहे हैं. वहीं पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि कर्पूरी ठाकुर के 'जननायक' उपाधि को चुराने की कोशिश हो रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:49 AM IST

Called Jannayak To Tejashwi Yadav: बिहार चुनाव में 'जननायक' की उपाधि को लेकर काफी सियासत देखने को मिल रही है. पहले कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को 'जननायक' बताया गया था और अब राजद की ओर से तेजस्वी यादव को 'नायक' की उपाधि दे दी गई है. हालांकि, इसको लेकर अब राजद में ही विरोधी स्वर बुलंद होने लगे हैं. राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तेजस्वी को 'जननायक' मानने से साफ इनकार कर दिया है. उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी को अपने पिता लालू यादव से राजनीति विरासत में मिली है और उन्हें अभी खुद को साबित करना है. 

अब्दुल बारी सिद्दकी ने कहा कि तेजस्वी यादव को अभी जननायक बनने में समय लगेगा. राजद महासचिव ने कहा कि तेजस्वी को अपने पिता लालू यादव से राजनीति विरासत में मिली है. वे राजनीति में खरा उतरने के लिए अभी तक संघर्ष कर रहे हैं. अगर वे लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर के बताए मार्गों पर चलेंगे, तब जाकर लोग उन्हें भी जननायक मानने लगेंगे. वहीं दूसरी ओर तेजस्वी के बड़े भाई और JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी इसका विरोध किया है. 

तेज प्रताप ने कहा कि जननायक तो कर्पूरी जी, लोहिया जी, आंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी हैं. जो लोग उनको (तेजस्वी यादव) जननायक बता रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं बताना चाहिए. तेज प्रताप ने आगे कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी पर लालू यादव की छत्रछाया है. वे अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाएं. उन्होंने कहा कि जनशक्ति जनता दल ही लालू प्रसाद यादव की ओरिजिनल पार्टी है. हम अपने पिता के विचारों पर चल रहे हैं. जयचंद हमारे पीछे लगा हुआ है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं. 

बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी भी कांग्रेस और राजद पर 'जननायक' की उपाधि चुराने का आरोप लगाया था. पीएम मोदी ने समस्तीपुर से एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि हजारों करोड़ रुपये के घोटाले में ये लोग जमानत पर चल रहे हैं. चोरी की आदत अब ऐसी हो गई है कि ये लोग अब जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चुराने की कोशिश कर रहे हैं. बिहार के लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे.

