Bihar Chunav 2025: तेज प्रताप यादव की पार्टी का पता नहीं, फिर भी दनादन घोषित कर रहे प्रत्याशी

Tej Pratap Yadav On Bihar Chunav 2025: राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आखिरकार अपनी सियासी राह चुन ली है. पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद उन्होंने उन्होंने टीम तेज प्रताप यादव का गठन किया और युवाओं से इससे जुड़ने के लिए अपील की. तेज प्रताप के इस संगठन से अब बड़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं. हालांकि, उन्होंने इस संगठन को खुद ही राजनीतिक दल की मान्यता नहीं दी है. इसके बावजूद तेज प्रताप ने टिकट बांटनी शुरू कर दी है. उन्होंने अब अपने दूसरे कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है.



तेज प्रताप ने जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट से जय प्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. उन्होंने कहा कि घोसी की जनता ने गांधी यादव को चुना है और वह जहानाबाद के लोगों को सलाम करते हैं. बता दें कि गांधी यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मंगलवार (12 अगस्त) को टीम तेज प्रताप यादव को ज्वाइन किया और तुरंत ही तेज प्रताप ने भी उन्हें घोसी सीट से कैंडिडेट घोषित कर दिया.

उन्होंने खुद के लिए महुआ सीट का चुनाव किया है. तेज प्रताप ने जब महुआ सीट से आगामी चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तब काफी चर्चा हुई थी. सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही थीं कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे. इसी दौरान अखिलेश यादव के साथ उनकी बातचीत का वीडियो वायरल हुआ था. जिसके बाद लोगों का मानना था कि वह समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि, अब उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए हैं. अब सवाल यह है कि क्या टीम तेज प्रताप यादव को तेज प्रताप की पार्टी समझा जाए?

करीब एक सप्ताह पहले ही पांच दलों के साथ गठबंधन का ऐलान किया था. पटना के मौर्या होटल से तेज प्रताप यादव ने प्रदीप निषाद की विकास वंचित इंसान पार्टी (वीवीआईपी), भोजपुरिया जन मोर्चा (बीजेएम), प्रगतिशील जनता पार्टी (पीजेपी), वाजिब अधिकार पार्टी (डब्ल्यूएपी) और संयुक्त किसान विकास पार्टी (एसकेवीपी) के साथ गठबंधन की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि अब मिलकर हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने इस गठबंधन में कांग्रेस और राजद को भी आमंत्रित किया था. इस दौरान तेज प्रताप ने मुकेश सहनी की वीआईपी को बहरूपिया बताते हुए कहा था कि वीवीआईपी ही असली है.

