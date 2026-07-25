'बिहार बंद' के दौरान पटना में बड़ा बवाल, तेज प्रताप यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया

बिहार बंद के दौरान राजधानी पटना समेत कई जिलों में भारी बवाल देखने को मिल रहा है. पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई. इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. जिसके बाद उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा. लालू यादव के बड़े बेटे और जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने पहुंचे. जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. हिरासत में लिए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि वह युवाओं के संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. उन्होंने कहा कि हम अपने युवाओं के साथ हैं और उनके अधिकारों की लड़ाई में मर-मिटने के लिए भी तैयार हैं.