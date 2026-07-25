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'बिहार बंद' के दौरान पटना में बड़ा बवाल, तेज प्रताप यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया

Bihar Bandh News: बिहार बंद के दौरान राजधानी पटना समेत कई जिलों में भारी बवाल देखने को मिल रहा है. पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई. छपरा में प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका चौक पर हिंसक प्रदर्शन किया. समस्तीपुर में छात्रों का प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया, जब बस स्टैंड के पास प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 25, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:20 PM IST
'बिहार बंद' के दौरान पटना में बड़ा बवाल, तेज प्रताप यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया
Image Credit: बिहार बंदः तेज प्रताप यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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