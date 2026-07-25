'बिहार बंद' के दौरान पटना में बड़ा बवाल, तेज प्रताप यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया

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बिहार बंद के दौरान राजधानी पटना समेत कई जिलों में भारी बवाल देखने को मिल रहा है. पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई. इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. जिसके बाद उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा. लालू यादव के बड़े बेटे और जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने पहुंचे. जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. हिरासत में लिए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि वह युवाओं के संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. उन्होंने कहा कि हम अपने युवाओं के साथ हैं और उनके अधिकारों की लड़ाई में मर-मिटने के लिए भी तैयार हैं.
भागलपुर में BJP नेता पर जानलेवा हमला
उधर, भागलपुर के तिलकामांझी चौक रणक्षेत्र में बदल गया. यहां 300 से 400 की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया और कई सरकारी और निजी वाहनों में तोड़फोड़ की. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. हंगामे के दौरान तिलकामांझी चौक से गुजर रही बीजेपी नेता की सफेद रंग की स्कॉर्पियो को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बना लिया. आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारी गाड़ी को देखकर ‘BJP वाले की गाड़ी है, मारो-मारो’ कहते हुए उसकी ओर बढ़े और लाठी-डंडों व पत्थरों से हमला कर दिया. बीजेपी नेता के साथ तैनात बॉडीगार्ड ने तुरंत अपनी सर्विस पिस्टल निकालकर प्रदर्शनकारियों को रोका और बीजेपी नेता को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला.
छपरा-सिवान में भयंकर बवाल देखने को मिला
छपरा में प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका चौक पर हिंसक प्रदर्शन किया. हंगामा कर रहे छात्रों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगी दी है. पुलिस की वैन पूरी तरह जल कर खाक हो गई है. सिवान के गांधी मैदान में प्रदर्शन के बाद उग्र हुए छात्रों ने पुलिस पर ईंट-पत्थर चलाना शुरू कर दिया. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया. लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए.
समस्तीपुर में पुलिस-प्रदर्शनकारियों में धक्का-मुक्की
समस्तीपुर में छात्रों का प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया, जब बस स्टैंड के पास प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई. कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के प्रयास के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया. हालांकि, मौके पर मौजूद वरीय अधिकारियों के समझाने-बुझाने के बाद स्थिति सामान्य हुई. इसके बाद जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण आंदोलन करने की अपील की.