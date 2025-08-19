Voter Adhikar Yatra: 'राहुल और तेजस्वी लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर...', वोटर अधिकार यात्रा पर तेज प्रताप यादव का वार

Tej Pratap Yadav On Voter Adhikar Yatra: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में वोटर लिस्ट में हुई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. कथित वोट चोरी के आरोप लगाकर राहुल गांधी इन दिनों प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकालने में जुटे हैं. इस यात्रा में राहुल के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हैं. इस यात्रा पर सियासी बयानबाजी जारी है. इसी कड़ी में तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने वोटर अधिकार यात्रा पर जबरदस्त वार किया है. तेज प्रताप ने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को ताड़ ताड़ करने निकले हैं.

लालू यादव के बड़े बेटे ने कहा कि जिस प्रकार से नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा मारा-पीटा और गाली-गलौज किया गया है. यह बेहद ही गलत और शर्मनाक है. मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं. तेज प्रताप ने आगे कहा कि मैं तेजस्वी को कहना चाहता हूं अभी भी समय है. अपने आस-पास के जयचंदो से सावधान हो जाओ नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा. अब आप कितने समझदार हैं यह चुनाव परिणाम तय कर देगा.

तेज प्रताप ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि आकाश यादव और कुछ जयचंदो के द्वारा हमारी फोटो को वायरल कर देना, हमारी राजनीति को खत्म करने की साजिश है. लेकिन इन जयचंदों को अभी पता नहीं कि हमारा नाम तेज प्रताप यादव है. तुम जैसे टूटपूंजियां लोगों से हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा, बल्कि हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे. कोई जयचंद कितनी भी बड़ी से बड़ी भी साजिश करले, लेकिन वो हमसे कभी जीत नहीं पाएगा.

