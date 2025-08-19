Voter Adhikar Yatra: 'राहुल और तेजस्वी लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर...', वोटर अधिकार यात्रा पर तेज प्रताप यादव का वार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2887097
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Voter Adhikar Yatra: 'राहुल और तेजस्वी लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर...', वोटर अधिकार यात्रा पर तेज प्रताप यादव का वार

Tej Pratap Yadav News: तेजस्वी को सलाह देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि अभी भी समय है, अपने आस-पास के जयचंदो से सावधान हो जाओ, नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा. तेज प्रताप ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को ताड़ ताड़ करने निकले हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 19, 2025, 06:38 AM IST

Trending Photos

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव

Tej Pratap Yadav On Voter Adhikar Yatra: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में वोटर लिस्ट में हुई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. कथित वोट चोरी के आरोप लगाकर राहुल गांधी इन दिनों प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकालने में जुटे हैं. इस यात्रा में राहुल के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हैं. इस यात्रा पर सियासी बयानबाजी जारी है. इसी कड़ी में तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने वोटर अधिकार यात्रा पर जबरदस्त वार किया है. तेज प्रताप ने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को ताड़ ताड़ करने निकले हैं. 

लालू यादव के बड़े बेटे ने कहा कि जिस प्रकार से नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा मारा-पीटा और गाली-गलौज किया गया है. यह बेहद ही गलत और शर्मनाक है. मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं. तेज प्रताप ने आगे कहा कि मैं तेजस्वी को कहना चाहता हूं अभी भी समय है. अपने आस-पास के जयचंदो से सावधान हो जाओ नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा. अब आप कितने समझदार हैं यह चुनाव परिणाम तय कर देगा.

 

ये भी पढ़ें- सुपौल में प्रशांत किशोर का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला

तेज प्रताप ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि आकाश यादव और कुछ जयचंदो के द्वारा हमारी फोटो को वायरल कर देना, हमारी राजनीति को खत्म करने की साजिश है. लेकिन इन जयचंदों को अभी पता नहीं कि हमारा नाम तेज प्रताप यादव है. तुम जैसे टूटपूंजियां लोगों से हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा, बल्कि हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे. कोई जयचंद कितनी भी बड़ी से बड़ी भी साजिश करले, लेकिन वो हमसे कभी जीत नहीं पाएगा.

 

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Tej Pratap YadavTejashwi YadavVoter Adhikar Yatra

Trending news

Tej Pratap Yadav
'राहुल और तेजस्वी लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर...', तेज प्रताप का ट्वीट
Bettiah news
बेतिया में 170 किलो चरस-गांजा का सुरक्षित भष्मीकरण, एसपी की निगरानी में कार्रवाई
Dinara Vidhan Sabha Seat
दिनारा विधानसभा में राजद का दबदबा, लेकिन NDA समीकरण बदलने को तैयार
Jehanabad news
डॉ. विनयन को दी गई श्रद्धांजलि, संविधान और वोट अधिकार की रक्षा का लिया गया संकल्प
Sasaram Vidhan Sabha Seat
Sasaram Vidhan Sabha Seat: बदलते समीकरण के बीच सासाराम में इस बार दिलचस्प होगी टक्कर
Prashant Kishor
सुपौल में प्रशांत किशोर का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला
Rahul Gandhi
गयाजी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के परिवार को नए घर की चाबियां सौंपीं
Vaishali news
विवाहित महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाया प्रेमी, ग्रामीणों ने मुंड दिया सिर
Bihar politics
वोटर अधिकार यात्रा की 2 तस्वीरों में छिपे हैं कई संदेश, क्या बदल रही है कांग्रेस!
Sanjay Jha
बिहार के 'जननायक' सिर्फ कर्पूरी ठाकुर, कांग्रेस अब टाइटल भी चोरी करने लगी : संजय झा
;