Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3073630
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बेतिया-भागलपुर का चूड़ा और राघोपुर की दही के अलावा गयाजी के तिलकुट का भी होगा स्वाद: तेजप्रताप यादव के भोज में खूब जमेगा रंग

Tej Pratap Yadav Bhoj: तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में एक और चीज परोसी जाने वाली है. वो है गयाजी का तिलकुट. गयाजी का तिलकुट भी फेमस है और मकर संक्रांति में देश भर में गयाजी के तिलकुट की सप्लाई होती है. पिछले 100 सालों से गयाजी के तिलकुट ने अपनी पहचान बनाई है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Jan 13, 2026, 11:51 PM IST

Trending Photos

तेजप्रताप यादव के भोज में खूब जमेगा रंग
तेजप्रताप यादव के भोज में खूब जमेगा रंग

Tej Pratap Yadav Dahi-Chura Bhoj: जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अपने दही चूड़ा भोज को लेकर बहुत उत्साहित हैं. एनडीए के मंत्रियों और विधायकों के अलावा अपने परिवारजनों को भी उन्होंने दही चूड़ा भोज के लिए आमंत्रित किया है. अनुष्का प्रकरण में घर और पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव दूसरी बार राबड़ी आवास में गए और सभी से मिलकर दही चूड़ा भोज में आने का न्यौता दिया. इस दौरान वह तेजस्वी यादव से भी मिले और उसकी तस्वीर अब सामने भी आ गई है. तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में बेतिया और भागलपुर के चूड़ा का स्वाद होगा तो तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की दही होगी तो गयाजी का प्रसिद्ध तिलकुट का सौंधापन भी होगा. जाहिर है, तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में खूब रंग जमने वाला है. हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि उनके परिवार के सदस्य उनके भोज में शामिल होते हैं या नहीं.

बेतिया में मरचा का चूड़ा 
मरचा के धान की आकृति अलग होती है. यह काली मिर्च की तरह होती है. पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज, गौनाहा, सिकटा, मैनाटांड़ और रामनगर ब्लॉक के कुछ गांवों में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है. कुल मिलाकर पश्चिम चंपारण के करीब 1,000 एकड़ में इसकी खेती है और 500 से अधिक किसान इसकी किसानी करते हैं. यह 145 से 150 दिनों में तैयार हो जाता है और प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार 20 से 25 क्विंटल होती है. चंपारण के इस धान को जीआई टैग भी मिल गया है. तेज प्रताप के भोज में इसी धान के चूड़ा परोसा जाने वाला है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

भागलपुर का चूड़ा 
तेज प्रताप यादव के भोज में एक और खास चूड़ा मेन्यू में शामिल है. वो है भागलपुर के कतरनी धान का चूड़ा. पिछले कुछ समय में कतरनी धान के चूड़ा ने भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. कतरनी धान के चूड़े की बात ही कुछ और है. कतरनी धान के चूड़ा में अजीब सी खुशबू होती है. इस कतरनी धान को भी जीआई टैग हासिल हो चुका है. पिछले 5 साल में इस चूड़ा का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य आनंद उठा चुके हैं.

राघोपुर की दही
तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को जी बिहार को बताया कि दही चूड़ा भोज में तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की दही का इस्तेमाल किया जाने वाला है. तेज प्रताप यादव ने व्यंग्य में यह भी कहा कि तेजस्वी यादव आजकल विदेश की दही खा रहे हैं, इसलिए राघोपुर की दही का स्वाद वो नहीं ले पा रहे हैं. तेज प्रताप यादव ने राघोपुर की दही की खासियत बताते हुए कहा कि यह मटके में जमाई जाती है. मटके की दही बहुत अच्छी होती है. 

fallback

गयाजी का तिलकुट
तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में एक और चीज परोसी जाने वाली है. वो है गयाजी का तिलकुट. गयाजी का तिलकुट भी फेमस है और मकर संक्रांति में देश भर में गयाजी के तिलकुट की सप्लाई होती है. पिछले 100 सालों से गयाजी के तिलकुट ने अपनी पहचान बनाई है.

fallback

गयाजी का तिलकुट हाथों से बनाया जाता है और इसमें मशीन का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता. खास बात यह है कि तिलकुट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड से तिल मंगाई जाती है. तिलकुट बनाने के लिए पहले इसे कड़ाही में भुना जाता है. उसके बाद गुड़ या फिर चीनी की चाशनी में अच्छे ताप पर मिलाया जाता है और हथौड़ी से कूटकर गोल आकार दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: दही-चूड़ा भोज का भाई तेजस्वी को दिया न्योता, परिवार संग दिखे तेज प्रताप यादव

TAGS

Tej Pratap YadavBihar Newspatna news

Trending news

Darbhanga Raj
इस एक अकेले राजा ने दिया था भारत-चीन युद्ध में 600 किलो सोना और 3 एयरक्रॉफ्ट दान
Nitish Kumar Samriddhi Yatra
समृद्धि यात्रा से जगी नई आस: क्या इस बार बगहा को राजस्व जिला बनाएंगे CM नीतीश कुमार?
Tej Pratap Yadav
दही-चूड़ा भोज का भाई तेजस्वी को दिया न्योता, परिवार संग दिखे तेज प्रताप यादव
Bihar News
मधुमक्खी पालन से रोजगार की बौछार, समृद्ध हो रहा बिहार, एक क्लिक में पढ़ें रिपोर्ट
Hockey Mahakumbh
राजगीर में हॉकी महाकुंभ, पिंक बस अब पूरी तरह महिला शक्ति के भरोसे
Bihar Folk songs
बिहार की लोककला बचाने की मुहिम तेज, मंत्री ने दिए अहम निर्देश
Nitish Kumar government
UP-महाराष्ट्र के मॉडल से बदलेगा बिहार का बुनियादी ढांचा, नए निवेश के खुलेंगे रास्ते
Bihar News
अब हाईटेक होगी बिहार में गन्ने की खेती, किसानों के आय में होगी बढ़ोतरी, जानिए कैसे
PMGSY
अगर है सड़क खराब, तो देर मत कीजिए फोन उठाइए, कार्रवाई कराइए, नप जाएंगे ये लोग!
Bihar CM Fellowship Scheme
80 हजार से डेढ़ लाख वेतन वाली मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, जानिए कैसे करें आवेदन