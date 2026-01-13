बेतिया-भागलपुर का चूड़ा और राघोपुर की दही के अलावा गयाजी के तिलकुट का भी होगा स्वाद: तेजप्रताप यादव के भोज में खूब जमेगा रंग

Tej Pratap Yadav Bhoj: तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में एक और चीज परोसी जाने वाली है. वो है गयाजी का तिलकुट. गयाजी का तिलकुट भी फेमस है और मकर संक्रांति में देश भर में गयाजी के तिलकुट की सप्लाई होती है. पिछले 100 सालों से गयाजी के तिलकुट ने अपनी पहचान बनाई है.
Tej Pratap Yadav Dahi-Chura Bhoj: जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अपने दही चूड़ा भोज को लेकर बहुत उत्साहित हैं. एनडीए के मंत्रियों और विधायकों के अलावा अपने परिवारजनों को भी उन्होंने दही चूड़ा भोज के लिए आमंत्रित किया है. अनुष्का प्रकरण में घर और पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव दूसरी बार राबड़ी आवास में गए और सभी से मिलकर दही चूड़ा भोज में आने का न्यौता दिया. इस दौरान वह तेजस्वी यादव से भी मिले और उसकी तस्वीर अब सामने भी आ गई है. तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में बेतिया और भागलपुर के चूड़ा का स्वाद होगा तो तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की दही होगी तो गयाजी का प्रसिद्ध तिलकुट का सौंधापन भी होगा. जाहिर है, तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में खूब रंग जमने वाला है. हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि उनके परिवार के सदस्य उनके भोज में शामिल होते हैं या नहीं.
बेतिया में मरचा का चूड़ा
मरचा के धान की आकृति अलग होती है. यह काली मिर्च की तरह होती है. पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज, गौनाहा, सिकटा, मैनाटांड़ और रामनगर ब्लॉक के कुछ गांवों में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है. कुल मिलाकर पश्चिम चंपारण के करीब 1,000 एकड़ में इसकी खेती है और 500 से अधिक किसान इसकी किसानी करते हैं. यह 145 से 150 दिनों में तैयार हो जाता है और प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार 20 से 25 क्विंटल होती है. चंपारण के इस धान को जीआई टैग भी मिल गया है. तेज प्रताप के भोज में इसी धान के चूड़ा परोसा जाने वाला है.
भागलपुर का चूड़ा
तेज प्रताप यादव के भोज में एक और खास चूड़ा मेन्यू में शामिल है. वो है भागलपुर के कतरनी धान का चूड़ा. पिछले कुछ समय में कतरनी धान के चूड़ा ने भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. कतरनी धान के चूड़े की बात ही कुछ और है. कतरनी धान के चूड़ा में अजीब सी खुशबू होती है. इस कतरनी धान को भी जीआई टैग हासिल हो चुका है. पिछले 5 साल में इस चूड़ा का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य आनंद उठा चुके हैं.
राघोपुर की दही
तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को जी बिहार को बताया कि दही चूड़ा भोज में तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की दही का इस्तेमाल किया जाने वाला है. तेज प्रताप यादव ने व्यंग्य में यह भी कहा कि तेजस्वी यादव आजकल विदेश की दही खा रहे हैं, इसलिए राघोपुर की दही का स्वाद वो नहीं ले पा रहे हैं. तेज प्रताप यादव ने राघोपुर की दही की खासियत बताते हुए कहा कि यह मटके में जमाई जाती है. मटके की दही बहुत अच्छी होती है.
गयाजी का तिलकुट
तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में एक और चीज परोसी जाने वाली है. वो है गयाजी का तिलकुट. गयाजी का तिलकुट भी फेमस है और मकर संक्रांति में देश भर में गयाजी के तिलकुट की सप्लाई होती है. पिछले 100 सालों से गयाजी के तिलकुट ने अपनी पहचान बनाई है.
गयाजी का तिलकुट हाथों से बनाया जाता है और इसमें मशीन का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता. खास बात यह है कि तिलकुट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड से तिल मंगाई जाती है. तिलकुट बनाने के लिए पहले इसे कड़ाही में भुना जाता है. उसके बाद गुड़ या फिर चीनी की चाशनी में अच्छे ताप पर मिलाया जाता है और हथौड़ी से कूटकर गोल आकार दिया जाता है.
