Bihar Politics: तेज प्रताप यादव का गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला, कहा- ये दंगे कराने वाले लोग

Bihar Politics: पटना जिले के मनेर पहुंचे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला बोला. मंच से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने गिरिराज सिंह को दंगा कराने वाला करार दिया. तेज प्रताप ने कहा कि भाजपा और आरएसएस का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है और ये संगठन सिर्फ समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं. तेज प्रताप यादव ने गिरिराज सिंह को दंगा कराने वाला करार देते हुए कहा कि इन्हें किसी भी जाति और व्यक्ति पर टिप्पणी से बचना चाहिए.

तेज प्रताप यादव ने भाजपा और आरएसएस नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि इन्हें किसी भी जाति या व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश और समाज को जोड़ने की जगह भाजपा नेता लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं. खासकर गिरिराज सिंह पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि उनका मकसद समाज को बांटना और दंगे कराना है.

तेज प्रताप यादव ने आरएसएस को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि आरएसएस का असली काम दंगे-फसाद कराना और लड़ाई लगाना है. तेज प्रताप यादव का आरोप था कि यह संगठन शांति और भाईचारे के खिलाफ काम करता है और देश में अशांति फैलाने की कोशिश करता है. तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत और गरमा गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Jehanabad News: 'तेजस्वी CM उम्मीदवार नहीं, राहुल की कथनी-करनी में फर्क', संतोष सुमन का बड़ा बयान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!