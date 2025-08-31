Bihar Politics: तेज प्रताप यादव का गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला, कहा- ये दंगे कराने वाले लोग
Bihar Politics: तेज प्रताप यादव का गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला, कहा- ये दंगे कराने वाले लोग

पटना जिले के मनेर में पहुंचे तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस का अब अस्तित्व खत्म हो चुका है और ये संगठन सिर्फ समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं.

Bihar Politics: पटना जिले के मनेर पहुंचे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला बोला. मंच से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने गिरिराज सिंह को दंगा कराने वाला करार दिया. तेज प्रताप ने कहा कि भाजपा और आरएसएस का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है और ये संगठन सिर्फ समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं. तेज प्रताप यादव ने गिरिराज सिंह को दंगा कराने वाला करार देते हुए कहा कि इन्हें किसी भी जाति और व्यक्ति पर टिप्पणी से बचना चाहिए.

तेज प्रताप यादव ने भाजपा और आरएसएस नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि इन्हें किसी भी जाति या व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश और समाज को जोड़ने की जगह भाजपा नेता लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं. खासकर गिरिराज सिंह पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि उनका मकसद समाज को बांटना और दंगे कराना है.

तेज प्रताप यादव ने आरएसएस को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि आरएसएस का असली काम दंगे-फसाद कराना और लड़ाई लगाना है. तेज प्रताप यादव का आरोप था कि यह संगठन शांति और भाईचारे के खिलाफ काम करता है और देश में अशांति फैलाने की कोशिश करता है. तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत और गरमा गई है.

