'मेरी हत्या करवाना चाहता है जयचंद', तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी से मांगी सुरक्षा

Tej Pratap Yadav: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए एक सनसनीखेज बयान दिया है. उन्होंने सीधे तौर पर कुछ 'षड्यंत्रकारियों' पर उनके खिलाफ साजिश रचने और उन्हें मरवाने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है. तेज प्रताप यादव ने कहा कि अपने विरोधियों को 'जयचंद' कहकर संबोधित किया. उन्होंने कहा कि जयजंद मेरी हत्या करवाना चाहता है.

दरअसल, तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो वह किसी से बातकर रहे हैं और अपने खिलाफ साजिश की बात कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव कार में सवार हैं और वह किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं. इस दौरान वह कहते हैं कि जयचंद मुझे मरवाना चाहते हैं. इसलिए मेरी रैलियों में लोगों को भेज कर तोड़फोड़ करवाता है.

“Jaichand wants me dead.” Tej Pratap Yadav, elder son of Lalu Prasad and chief of the Janshakti Janta Dal, has alleged a threat to his life, claiming conspirators are plotting against him. Add Zee News as a Preferred Source Who is this Jaichand ? pic.twitter.com/wOlFK4OcVn Megh Updates (@MeghUpdates) October 31, 2025

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वीडियो में आगे केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की. बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ जयचंद मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और मुझे मरवाना चाहते हैं. हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर जगह लगे हुए हैं.

यह भी पढ़ें: दोस्ताना संघर्ष से टूटा महागठबंधन! CPI ने कांग्रेस उम्मीदवार को बताया BJP का एजेंट

ध्यान दें कि सोशल मीडिया पर राजद के भीतर और लालू परिवार में राजनीतिक खींचतान की खबरें सामने आती रहती हैं. इस बीच तेज प्रताप यादव का अपनी जान को खतरा बताना एक बड़ा मामला है. वह इन दिनों अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के बैनर तले सक्रिय हैं और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली राजद से अलग अपनी राजनीतिक राह बना रहे हैं.

यह भी पढ़ें:'किस तरह का रोजगार दिलाएंगे? नाचने वाला', तेज प्रताप यादव ने खेसारी पर कसा तंज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!