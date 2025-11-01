Advertisement
'मेरी हत्या करवाना चाहता है जयचंद', तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी से मांगी सुरक्षा

Tej Pratap Yadav News: लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा है कि षड्यंत्रकारी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं. उन्होंने कहा कि जयचंद मुझे मरवाना चाहते हैं. जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 01, 2025, 09:22 AM IST

तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी मांगी सुरक्षा (File Photo)
Tej Pratap Yadav: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए एक सनसनीखेज बयान दिया है. उन्होंने सीधे तौर पर कुछ 'षड्यंत्रकारियों' पर उनके खिलाफ साजिश रचने और उन्हें मरवाने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है. तेज प्रताप यादव ने कहा कि अपने विरोधियों को 'जयचंद' कहकर संबोधित किया. उन्होंने कहा कि जयजंद मेरी हत्या करवाना चाहता है.

दरअसल, तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो वह किसी से बातकर रहे हैं और अपने खिलाफ साजिश की बात कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव कार में सवार हैं और वह किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं. इस दौरान वह कहते हैं कि जयचंद मुझे मरवाना चाहते हैं. इसलिए मेरी रैलियों में लोगों को भेज कर तोड़फोड़ करवाता है. 

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वीडियो में आगे केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की. बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ जयचंद मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और मुझे मरवाना चाहते हैं. हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर जगह लगे हुए हैं.

ध्यान दें कि सोशल मीडिया पर राजद के भीतर और लालू परिवार में राजनीतिक खींचतान की खबरें सामने आती रहती हैं. इस बीच तेज प्रताप यादव का अपनी जान को खतरा बताना एक बड़ा मामला है. वह इन दिनों अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के बैनर तले सक्रिय हैं और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली राजद से अलग अपनी राजनीतिक राह बना रहे हैं.

